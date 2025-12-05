П’ята квартира за копійки? Що цікавого в декларації нардепки Скороход

П’ять квартир, гектари землі та майже порожні рахунки

Народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход, яка може бути причетна до вимагання коштів від підприємців, цього року обзавелася черговою нерухомістю. Квартира на 100 квадратів у Вишгороді стала п'ятою у парламентарки.

Угода про придбання житла у Вишгороді – місті на березі Київського моря, за даними декларації депутатки, датована 27 серпня 2025 року. Квартиру площею 118,7 кв. метрів придбала за 2,4 млн гривень (або 20,2 тис. грн/кв. м) – ціною нижчою ринкової. Адже середня вартість квадратного метра житлової нерухомості у цьому місті складає 44,3 тис. грн/кв. м, тобто квартира Скороход мала б коштувати у два рази більше.

Ціни на нерухомість у Вишгороді

Заробила депутатка, як вказано в декларації за 2024 рік, 647 тис. гривень, ще серед доходів значаться 175 тис. гривень аліментів. На банківських рахунках Скороход минулого року мала 28 тис. гривень та 584 євро.

Що ще у власності Скороход

Це не єдина нерухомість, якою володіє депутатка. Їй також належать одноосібно, або у долі з рідними:

квартира на 73,7 квадрата у Вишгороді, придбана за 22 тис. гривень влітку 2003 року (долі в ній належать Аллі Андреєнко та Маргариті Скороход)

квартира на 98,6 квадрата у селі Гора Бориспільського району, придбана у влітку 2019 року за 900 тис. гривень

квартира на 53,7 квадрата у Києві, придбана в жовтні 2022 року за 1,2 млн. гривень (в декларації зазначено, що право користування в ній має син депутатки).

Ще одну квартиру у Києві на 89 квадратів Скороход орендує у громадянки Наталії Пацалюк.

Скріншот з декларації Скороход

Анна Скороход у ВР

Також депутатка має кілька земельних ділянок у селі Дударівка Бориспільського району, придбані у 2015 році

1,2 га за 142 тис. гривень

3 га за 143 тис. гривень

1,2 га – 144,7 тис. гривень

2,8 га за 147,2 тис. гривень.

Скріншот з декларації Скороход

Крім того, депутатка декларує ювелірні вироби невідомої марки та вартості, та власну автівку – Infiniti QX60 (2017 р.в.) ще одну – Volkswagen Multiven (2014 р.в.) Скороход орендує в ТОВ "Укрлоудсистем".

Нагадаємо, обшуки у Скороход відбулись 5 грудня. Вона вважає їх спробою тиску через політичну позицію.

Раніше "Телеграф" спілкувався з нардепкою Скороход з приводу бусифікації та корупції на різних рівнях в армії, зокрема і в частинах, і в ТЦК. Вона висловлювалась про це в негативному ключі. Зазначимо, що Скороход також відома через зв'язок із колегою Антоном Поляковим, який пізніше загинув.