"США нас підтримують у цьому": Наливайченко про ключовий момент переговорів

Пріоритет — зупинити бойові дії

США повністю підтримує позицію України щодо припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Питання про обмін територіями чи вибори зараз навіть не обговорюються на переговорах. Україна ніколи не визнає окуповані землі російськими, і це спільна позиція з європейськими та американськими партнерами.

Що треба знати:

Перший крок – припинення вогню на лінії фронту

Обмін територій не стоїть на порядку денному

США та ЄС не визнають окуповані землі

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав екс-глава СБУ, секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС, народний депутат Валентин Наливайченко. Детальніше читайте у матеріалі: "Переговори залежать не від Путіна. Наливайченко про умови, на які погодиться і не погодиться Україна".

Наливайченко не підтвердив інформацію про те, що на переговорах обговорюють можливі терміни виборів в Україні або обмін територіями. Він підтвердив лише ті питання, над якими сам працює з Конгресом США.

Україна наполягає на припиненні вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Потім має відбутись припинення агресії.

Американська сторона повністю підтримує нашу позицію. Як учасник парламентського треку США можу сказати: інші питання зараз навіть не обговорюються, пояснив народний депутат.

Для американської сторони головне – припинити війну негайно. Послання президента Трампа до Путіна просте: завершити війну треба зараз. Інших готових пунктів поки що немає.

Щодо окупованих територій позиція України не змінюється. Україна ніколи не визнає їх російськими, наголосив екс-глава СБУ.

Це наша спільна позиція з європейськими та американськими партнерами. Саме тому Путін не може швидко домовитися напряму зі США, як йому хотілося б. Ця позиція залишається незмінною,​​​​​​​​​​​​​​​​ наголосив Наливайченко.

