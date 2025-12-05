Путину подложили свинью: скандал с предательницей Украины набирает обороты

В РФ не все довольны решением главы Кремля

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев с осторожностью высказался о ситуации с Софией Лыскун. Накануне титулованная спортсменка отказалась от гражданства Украины и взяла паспорт России.

Что нужно знать

Путин своим указом дал российское гражданство Лыскун

Ранее спортсменка оскорбляла россиян

В РФ не довольны "пополнением", но против Путина в открытую не пойдут

Соответствующий комментарий Свищева приводит Sport24.ru. По его словам, он поддерживает россиян, которые критикуют переход украинки, но в то же время он с пониманием относится к решению президента РФ Владимира Путина. Депутат отметил, что Лыскун прошла проверку российских спецслужб.

Никто не будет приносить нашему президенту документ, если получающий гражданство претендент не прошел полнейшую проверку. С одной стороны, я встревожен этой ситуацией и понимаю народ. Но я привык доверять нашим компетентным органам, которые ведут проверку любого человека, получающего гражданство. Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

Добавим, что в РФ многие не довольны новой россиянкой. Дело в том, что Лыскун в 2022 году называла представителей РФ "какашками". Таким образом, Путину вместо "геополитической победы" "подложили свинью".

Стоит отметить, что россиян всегда все недолюбливали независимо от конфликтов между Украиной и РФ. Все их недолюбливали, потому что смотришь на человека – и понятно, что он какая-то какашка. Смотрит на тебя и вроде бы улыбается, а потом три шага делает – и или тренеру, или своим типа подружкам начинает рассказывать, какой ты плохой. София Лыскун

Справка: Лыскун — уроженка Луганска. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, двукратная чемпионка Европы по водным видам спорта, брала "серебро" на чемпионате мира, выигрывала "серебро" и "бронзу" на Юношеской Олимпиаде-2018.

Напомним, предательство Лыскун вызвало большой общественный резонанс в Украине. Спортивные власти попытаются изолировать бывшую украинку от международных соревнований.