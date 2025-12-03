Українська чемпіонка присягла на вірність Росії (відео)

Спортсменка зрадила Україну

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун публічно відмовилася від українського громадянства та взяла російський паспорт. Спортсменка навіть знялася у пропагандистському сюжеті.

Що потрібно знати

Лискун відмовилася від українського паспорта

Софія прийняла громадянство Росії

Спортсменка під прапором України ставала багаторазовою чемпіонкою Європи

Відповідний коментар Лискун наводить iz.ru. За її словами, на такий крок вона наважилася через некомпетентність українських тренерів. Нібито її тренували гімнасти та батутисти. Крім того, вона мала психологічні проблеми.

У нас усі тренери – гімнасти чи батутисти. Як людина зовсім з іншої галузі може тебе чогось навчити? Протягом останніх років у спорті в Україні я розуміла, що не зростаю. Софія Лискун

У мережі є відео, як Софія дає присягу РФ, а також невеликий коментар пропагандистам. Примітно, що Лискун заїкнулася, що "не могла тренуватися у Києві", щоправда, "забувши", що це пов’язано з ударами РФ по столиці України.

Довідка: Лискун — уродженка Луганська. Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду, дворазова чемпіонка Європи з водних видів спорту, брала "срібло" на чемпіонаті світу, вигравала "срібло" та "бронзу" на Юнацькій Олімпіаді-2018.

Нагадаємо, український спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське. Раніше тренер Ковтуна Ірина Горбачова заявляла про намір гімнаста перейти до іншої збірної через проблеми у вітчизняній гімнастиці. Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала демарш Іллі "зрадою". Згодом Горбачова поскаржилася на погане фінансування свого підопічного в Україні.