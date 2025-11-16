Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу

Обидві команди хочуть потрапити на ЧС-2026

У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу зіграє ключовий поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У битві за друге місце у групі Синьо-жовті зійдуться з командою Ісландії.

Що потрібно знати

Україна прийме Ісландію у Варшаві (Польща)

Синьо-жовтим потрібна лише перемога

Розсудить зустріч англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Команди підходять до гри у різному настрої. Минулого туру ісландці піднялися на 2-ге місце у групі, і тепер їм достатньо не програти українцям для виходу у плей-оф відбору. Синьо-жовті, своєю чергою, опиняться там лише у разі перемоги. Додамо, що у першому колі матч Ісландія — Україна завершився на користь нашої Дружини.

Матч Україна — Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом на цю зустріч.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.