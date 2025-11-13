Збірна України програла Франції: без скандалу не обійшлося (відео)

Долю зустрічі вирішив арбітр та VAR

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу зіграла поєдинок 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти команди Франції. Зустріч відбулася у Парижі (Франція).

Що потрібно знати

Франція приймала Україну на "Парк-де-Пренс"

На результат гри вплинула бригада арбітрів на чолі зі Славком Вінчичем зі Словенії

У другому таймі Мбаппе забив переможний гол із пенальті

Гра, що проходила на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 4:0 на користь французів. Про це повідомляє "Телеграф".

Французи видали два потужні тайми, проте долю поєдинку вирішив рефері. За рахунку 0:0 на початку другого тайму Вінчич не призначив 11-метровий удар у ворота французів за накладку від центрбека. Навіть після перегляду VAR рефері вирішив епізод на користь господарів. Вже наступною атакою Франція вийшла вперед. Михавко сфолив у своєму штрафному майданчику, а Кіліан Мбаппе реалізував "вирок". У середині другого тайму господарі подвоїли перевагу, скориставшись помилкою захисника збірної України – відзначився Майкл Олісе. На 83-й хвилині Мбаппе оформив дубль, довівши рахунок до розгромного. На 88-й хвилині Юго Екітіке встановив остаточний рахунок у поєдинку — 4:0!

Франція – Україна – 4:0

Голи: Мбаппе (55, пенальті; 83), Олісе (76), Екітіке (88)

Попередження: Коне (31) – Михавко (54), Ярмолюк (74)

Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Саліба, Кунде (Гюсто, 89), Коне (Заїр-Емері, 80), Канте, Барколя (Екітіке, 68), Шеркі (Акліуш, 68), Олісе (Нкунку, 89), Мбаппе.

Україна: Трубін, Михайліченко, Михавко (Зубков, 75), Сваток, Забарний, Караваєв, Назарина, Ярмолюк, Очеретько (Шапаренко, 64), Яремчук (Циганков, 75), Гуцуляк (Ванат, 64).

Статистика матчу Франція - Україна

Повний відеоогляд матчу Франція — Україна:

В останньому турі відбору збірна України зіграє з Ісландією (16 листопада). У цій зустрічі українців влаштує лише перемога.

Турнірне становище команд у групі D

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.