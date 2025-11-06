"Шахтар" — "Брейдаблік": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Гірники зіграють важливий матч у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє свій 3-й поєдинок у рамках основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Протистоятиме донеччанам ісландський "Брейдаблік".

Що потрібно знати

"Шахтар" прийме "Брейдаблік" у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейські"

Ісландці ще не вигравали цього сезону ЛК

Розсудить зустріч румунська бригада арбітрів на чолі з Андрієм Ківулете.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Брейдаблік". Початок гри о 19:45 за київським часом.

Гірники зуміли здобути перевагу над "Динамо" у чемпіонаті України, а тепер їм необхідно відібратися до плей-оф ЛК. Для цього потрібно набирати очки, а краще перемагати. А ось "Брейдаблік" повністю зосереджений на єврокубках, адже у жовтні в Ісландії завершився черговий розіграш у Вищому дивізіоні, де суперник "Шахтаря" став лише 4-м.

"Брейдаблік" після 2 турів Ліги конференцій має 1 очко у своєму активі. Команда з Ісландії минулого туру зіграла внічию з фінським КуПСом (1:1).

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 4-му турі Гірники зіграють проти ірландського "Шемрок Роверс" (27.11.2025).

У чемпіонаті України "Шахтар" — одноосібний лідер. А ось у Кубку України Гірники вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись київському "Динамо".