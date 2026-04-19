"Хамка": відома поетеса Дар’я Лісіч обізвала військову "куркою" та розлютила мережу

Тетяна Кармазіна
Дар’я Лісіч і Марія Гаєвська Новина оновлена 19 квітня 2026, 11:10
Дар’я Лісіч і Марія Гаєвська. Фото Колаж "Телеграфу"

Все почалося зі скандального фото блогерки Верби

Відома поетеса Дар’я Лісіч опинилася в центрі загального осуду після того, як зневажливо висловилася на адресу військовослужбовиці ЗСУ Марії Гаєвської. Конфлікт, що розпочався з дискусії про недоречність розкоші під час війни, переріс у прямі образи з боку літераторки.

Приводом для суперечки став допис захисниці про пріоритети популярної блогерки Юлії Верби. Марія звернула увагу на відео, де Верба демонстративно позує з великим букетом троянд перед українцями під час війни.

У коментарях під постом з’явилася Лісіч, яка стала на захист "красивого життя", заявивши, що через подібні зауваження люди взагалі "соромляться добре жити".

Марія спробувала пояснити поетесі різницю між приватним життям і відповідальністю лідера думок.

Пані Дарина, є різниця між добре жити "звичайним громадянам" та добре жити "інфлюенсерам". Ви прекрасно самі розумієте як цей букет можна було вигідно прорекламувати щоб і рекламу зробити і потреби якогось медевака закрити. І те що багатомільйонна підписка несе відповідальність за собою, бо як не крути беруть приклад з неї

написала військова

Проте Лісіч вирішила не заглиблюватися в суть аргументів. Спочатку вона причепилася до того, що Марія нібито неправильно написала її ім'я, а згодом перейшла на відкриті образи, назвавши військову "куркою".

Така поведінка поетеси викликала хвилю обурення. На захист Марії став військовий і блогер під ніком pupsik122mm. Він різко відповів усім, хто намагається "закрити рота" захисникам.

Шановні, будь-який військовий чи військова має повне моральне право дорікати комусь за дописи, які він виставляє. Особливо якщо цей хтось "лідер думок" з багатотисячною аудиторією. То ж ви можете всі разом взятись за ручки і піти на*уй. І Юлічку Вербу з собою заберіть

зауважив військовий

Що пишуть українці

Користувачі в коментарях не приховують свого розчарування у Лісіч. Багато хто зазначає, що її поетичний образ ніяк не в’яжеться з агресивною поведінкою:

  • "Ого, пані "Дарина" щось зазвєзділась. Взагалі не зрозуміла суть повідомлення. Дуже негарно відповіла, прям дуже".
  • "Фу, не думала, що вона така хамка. Піду відпишусь".
  • "Високий бомонд хоче добре жити, а злі військові йому не дають".

