Портников про мобілізацію жінок: Через 2-3 роки війна може мати зовсім інший вигляд

Соціальної кризи через зміни у мобілізаційному процесі чекати не варто

Питання зниження мобілізаційного віку чи можливої мобілізації жінок залежатиме не від політичного рішення, а від того, як змінюватиметься сама війна — від автоматизації бойових дій до потенційно небезпечніших сценаріїв.

Про це журналіст та публіцист Віталій Портников розповів "Телеграфу" на 18-му щорічному Київському Безпековому Форумі. На його думку, ключовим викликом для України залишається збереження балансу між потребами фронту та стійкістю економіки.

Чи буде вимушена Україна знизити мобілізаційний вік та запровадити мобілізацію жінок, якщо війна триватиме ще кілька років, залежатиме від того, наскільки Збройні сили будуть здатні виконувати бойові задачі на той момент, вважає Портников.

"Війна буде змінюватися і невідомо, яка кількість людей буде потрібна з автоматизацією війни через два тижні. Я взагалі допускаю, що війна через два-три роки буде мати абсолютно інший вигляд, ніж у сучасному світі", – сказав він.

За словами публіциста, за ці два-три роки може бути все, що завгодно: від автоматизації до переходу війни до стратегічно небезпечної фази з використанням зброї масового ураження.

Відповідаючи на питання щодо можливості широкої соціальної кризи внаслідок мобілізації, він заявив, що не бачить підстав для неї, якщо українська економіка зможе витримати цю ситуацію.

"Коли ми говоримо про мобілізацію, мусимо завжди пам'ятати, що ми маємо зберігати баланс між економічним станом, тому що економіка платить гроші армії так чи інакше, і потребою у людях у війську", – пояснив він.

На думку Портникова, задача Київського Безпекового Форуму полягає в тому, щоб говорити про міжнародну підтримку.

"А умови, які нам створюють для того, щоб ми просто могли існувати, вони й дають нам можливість займатися внутрішньополітичними викликами", – резюмував він.

Раніше Портников заявив, що Росія не демонструє реальної готовності до припинення війни, проте удари по її нафтовій промисловості можуть змусити задуматися про певне перемир'я.