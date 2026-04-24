Поки чоловік не бачить? Дочка Полякової публічно поцілувала іншого (фото)

Маша показала свого "красунчика"

Старша донька "королеви ночі" Олі Полякової, 21-річна Маша Полякова, знову опинилася в центрі уваги через милі кадри у своїх соцмережах. Цього разу дівчина похизувалася поцілунком із "красунчиком", який давно підкорив серця підписників — і ні, це не її чоловік-іноземець.

На новій світлині Маша ніжно позує зі своїм чотирилапим улюбленцем на ім'я Мінорчик. Песик породи мальтипу (гібрид мальтійської болонки та пуделя) вже встиг стати справжньою зіркою блогу співачки.

Доки Маша обсипає улюбленця ніжністю та цілує пухнастика, її коханий Еден Пассареллі залишається десь "за кадром". "Мені здається цей красунчик заслуговує на своє фото", — підписала кадр Полякова.

Нагадаємо, що Мінорчик з’явився в житті молодої співачки ще у листопаді 2024 року. Тоді Маша зворушила мережу першими кадрами з крихітним цуценям, а сьогодні він вже став повноправним членом сім'ї та вірним супутником дівчини.

Де зараз Маша Полякова

Станом на квітень 2026 року Маша продовжує жити та навчатися у США, де вона будує своє життя разом із чоловіком-американцем Еденом Пассареллі. Пара нещодавно відсвяткувала 21-річчя дівчини, проте вони часто відвідують Україну, аби зустрітися з рідними та показати Едену красу рідного краю.

Нагадаємо, що пара розписалася у США у липні 2025 року. Відомо, що весілля закохані хочуть влаштувати вже цього літа.