Чака Норріса боялися навіть закони фізики. Найкращі жарти та меми з легендарним актором
Актор до останнього дня підтримував фізичну форму
Легендарний Чак Норріс пішов із життя у віці 86 років, залишивши після себе творчу спадщину. Його образ "крутого хлопця" назавжди залишиться в пам’яті мільйонів шанувальників не лише завдяки фільмам, а й легендарним жартам про його здібності.
"Телеграф" зібрав культові меми та смішніжарти про силу і незламний дух Чака Норріса. Багато картинок говорять про те, що будь-яка стихія, хвороба і навіть закони фізики боялися кіноактора.
Найкращі меми та жарти про Чака Норріса
Чак Норріс до кінця життя зберігав образ справжнього "крутого хлопця", адже навіть у 86 років він залишався у чудовій фізичній формі, продовжував тренуватися і час від часу з’являвся на екрані. Норріс став не просто актором, а справжнім феноменом поп-культури.
Мільйони користувачів по всьому світу створювали жарти та меми, в яких його сила доводилася до абсолютного міфу. У цих історіях Чак Норріс не боїться нічого, а сам страх, здається, оминав його.
- "Коли Чак Норіс робить віджимання, він не піднімає себе, а опускає Землю";
- "Чак Норріс настільки крутий, що зміг загасити вогонь бензином";
- "Чак Норріс може порахувати до нескінченності. Двічі";
- "У Супермена є піжама з Чаком Норрісом";
- "Чак Норріс може вбити двох мисливців… одним зайцем";
- "Чак Норріс не боїться темряви. Темрява боїться Чака Норріса";
- "Чак Норріс ніколи не спить — він вичікує".
- "Жодного глобального потепління не існує. Просто одного разу Чаку Норрісу стало холодно, і він підігрів Сонце".
- "Одного разу Чак Норріс вирвав волосину зі своєї бороди й пронизав нею серця одразу трьох людей";
- "Бермудський трикутник був квадратом, поки Чак Норріс не зламав один кут своїм круговим ударом ногою".
