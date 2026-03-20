Чака Норріса боялися навіть закони фізики. Найкращі жарти та меми з легендарним актором

Актор до останнього дня підтримував фізичну форму

Легендарний Чак Норріс пішов із життя у віці 86 років, залишивши після себе творчу спадщину. Його образ "крутого хлопця" назавжди залишиться в пам’яті мільйонів шанувальників не лише завдяки фільмам, а й легендарним жартам про його здібності.

"Телеграф" зібрав культові меми та смішніжарти про силу і незламний дух Чака Норріса. Багато картинок говорять про те, що будь-яка стихія, хвороба і навіть закони фізики боялися кіноактора.

Найкращі меми та жарти про Чака Норріса

Чак Норріс до кінця життя зберігав образ справжнього "крутого хлопця", адже навіть у 86 років він залишався у чудовій фізичній формі, продовжував тренуватися і час від часу з’являвся на екрані. Норріс став не просто актором, а справжнім феноменом поп-культури.

Мільйони користувачів по всьому світу створювали жарти та меми, в яких його сила доводилася до абсолютного міфу. У цих історіях Чак Норріс не боїться нічого, а сам страх, здається, оминав його.

"Коли Чак Норіс робить віджимання, він не піднімає себе, а опускає Землю";

"Чак Норріс настільки крутий, що зміг загасити вогонь бензином";

"Чак Норріс може порахувати до нескінченності. Двічі";

"У Супермена є піжама з Чаком Норрісом";

"Чак Норріс може вбити двох мисливців… одним зайцем";

"Чак Норріс не боїться темряви. Темрява боїться Чака Норріса";

"Чак Норріс ніколи не спить — він вичікує".

"Жодного глобального потепління не існує. Просто одного разу Чаку Норрісу стало холодно, і він підігрів Сонце".

"Одного разу Чак Норріс вирвав волосину зі своєї бороди й пронизав нею серця одразу трьох людей";

"Бермудський трикутник був квадратом, поки Чак Норріс не зламав один кут своїм круговим ударом ногою".

"Телеграф" писав раніше, як виглядав перед смертю Чак Норріс. Він залишив дивне послання.