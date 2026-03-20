З рудою шевелюрою та фірмовими вусами: як Чак Норріс виглядав у молодості та чим займався (фото)

Любов до спорту Норрісу прищепив його вітчим

У віці 86 років помер відомий кіноактор Чак Норріс. Однак його непереможна сила, харизма та культові ролі назавжди залишаться у пам’яті мільйонів глядачів. До акторської кар’єри Норріс не прагнув, він досяг успіху зовсім в іншій сфері.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Чак Норріс виглядав у молодості та чим захоплювався. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Яким Чак Норріс був у молодості

Карлос Рей Норріс народився 10 березня 1940 року в маленькому містечку Райан, штат Оклахома. Його дитинство було досить складним. Батько не приділяв сину уваги і страждав на алкоголізм, тому сім’я жила скромно, часто переїжджала з місця на місце і часом тулилася в напівпричепах.

У дитинстві Норріс був сором’язливим і часто ставав об’єктом глузувань однолітків через своє походження (у нього було ірландське та індіанське коріння), і в ті роки він ще не вмів постояти за себе.

Після розлучення батьків мати майбутнього актора вийшла заміж вдруге і вітчим прищепив Чаку любов до спорту та фізичної активності. У 18 років Норріс вступив на службу до ВПС США і був направлений до Південної Кореї, де почав займатися дзюдо, а потім відкрив техніку тхеквондо. Це визначило його майбутній шлях. Під час служби він отримав прізвисько "Чак" (скорочення від англійського варіанта імені Карлос-Чарльз).

Чак Норріс у молодості носив густу шевелюру

Повернувшись до США, у 1963 році Чак відкрив першу школу карате, а потім другу. 1965 року він виграв Лос-Анджелеський чемпіонат усіх зірок, а 1968-го став чемпіоном світу у напівважкій вазі та утримував цей титул сім років.

У 1960-х Норріс тренувався разом із Брюсом Лі, з яким пізніше знявся у фільмі "Шлях дракона", який дав старт його кінокар’єрі. У той період Норріс ходив з гладко виголеною щелепою та акуратною стрижкою з довгими бакенбардами.

У 1980-х — 1990-х, коли кар’єра пішла вгору, у Чака сформувався його класичний образ: густе руде волосся середньої довжини та фірмові вуса.

Пізніше він відпустив борідку і цей образ закріпився за ним завдяки серіалу "Вокер, техаський ренджер". Такий стиль довгі роки був його візитною карткою.

У 1980-х Чак був обличчям рекламних кампаній, включаючи Action Jeans, що зміцнило його імідж "крутого хлопця". Він продовжував захоплюватися спортом та активно знімався у кіно до 2024 року. Остання картина за його участю називається "Агент розвідки".

