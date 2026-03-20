Три жінки, позашлюбна дочка і 13 онуків. Що відомо про сім'ю Чака Норріса, який помер у 86 років

Друга дружина актора зіткнулася з тяжким захворюванням

Ім’я Чака Норріса, який помер 20 березня 2026 року, давно стало синонімом невразливості, проте за образом "залізного" рейнджера завжди ховалася людина, для якої сім’я стояла на першому місці.

Зірка американських бойовиків був офіційно одружений двічі. "Телеграф" розповідає, що відомо про жінок і дітей Чака Норріса.

Перший шлюб у 30 років

Перший серйозний життєвий етап актора розпочався ще у шкільні роки, коли він зустрів свою майбутню дружину Даян Холечек. Вони одружилися у 1958 році, і цей шлюб тривав тридцять років.

Фото: Getty Images

За цей час у пари народилося двоє синів: старший Майк, який пізніше пробував себе в режисурі та акторстві, і молодший Ерік, який став професійним автогонщиком та постановником трюків. Попри довгий спільний шлях, подружжя вирішило розлучитися і офіційно оформило розлучення у 1989 році. Холечек пішла з життя минулого року.

Чак Норріс із синами Майком (1) та Еріком (2). Фото: Getty Images

Наступною важливою жінкою у житті стала Моніка Холл. Вони з Чаком прожили разом у цивільному шлюбі сім років. Пізніше навіть призначили дату весілля – 10 серпня 1997 року. Проте лише за кілька днів до церемонії Норріс повідомив, що урочистостей не відбудеться: його наречена пішла до іншого чоловіка.

Актор із Монікою Холл у 1991 році. Фото: Getty Images

Третім розділом в особистому житті майстра бойових мистецтв став шлюб з колишньою моделлю Джиною О’Келлі, яка була значно молодшою за нього — на 23 роки. Вони одружилися у 1998 році і з того часу вважалися однією з найбільш зразкових пар Голлівуду. У 2001 році у подружжя народилися близнюки — син Дакота Алан і дочка Денілі. Відомо, що Джин має ще двох дітей від попередніх стосунків, яких актор усиновив.

Фото: Getty Images

У 2013 році Норріс практично залишив кінокар’єру, щоб доглядати свою кохану Джину після серйозних ускладнень зі здоров’ям, викликаних невдалою медичною процедурою. Кілька років тому у жінки виявили ревматоїдний артрит – захворювання, що спричиняє сильний біль та деформацію суглобів. Через це їй доводилося регулярно проходити МРТ та обстеження внутрішніх органів. Після однієї з процедур у неї з’явилися гострі головні болі, жар, слабкість у м’язах та труднощі з диханням.

Я покинув кар’єру, щоб повністю присвятити себе Джині. Тепер я намагаюся робити все, щоб вона прожила якнайдовше. Я вірю, що ця жертва виправдана Чак Норріс

Фото: Getty Images

Окремою темою в біографії Норріса стоїть історія його позашлюбної дочки Діни. Вона народилася 1963 року в результаті швидкоплинного роману актора під час його служби у ВПС у Каліфорнії. Про існування дитини Чак не знав майже три десятиліття, поки в 1991 Діна сама не написала йому листа. 2004 року у своїх мемуарах актор визнав дочку. Станом на 2017 рік Норріс мав 13 онуків.

Чак Норріс з дружиною на Різдво в 2025 році. Фото: instagram.com/chucknorris

