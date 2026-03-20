Помер легендарний актор Чак Норріс

Нещодавно актор був госпіталізований до лікарні

У п’ятницю, 20 березня, стало відомо про смерть американського кіноактора, зірки серіалу "Вокер, техаський рейнджер" Чака Норріса. Йому було 86 років.

Про це повідомляє видання TMZ. Актор помер в колі близьких людей.

Актор помер на Гаваях, але сім’я вирішила зберегти в таємниці обставини його смерті. Раніше в мережі писали, що з актором на острові Кауаї сталася надзвичайна ситуація і він опинився в лікарні. Інших деталей невідомо.

Ми хотіли б зберегти обставини його смерті в приватності, але знайте, що він перебував поряд із сім’єю і пішов спокійно. Він жив із вірою, метою та непохитною відданістю людям, яких любив заявила сім’я актора

Чак Норріс народився10 березня 1940 року в Оклахомі. Після закінчення школи майбутній актор записався до лав військово-повітряних сил і служив у Південній Кореї. На військовій базі він отримав прізвисько "Чак" та став цікавитися спортом, зокрема бойовими мистецтвами. Після служби він став чемпіоном світу з карате у напівважкій вазі та зберігав це звання протягом семи років.

У кінематограф Чак Норісс потрапив за допомогою актора Стіва Маккауїна, якому давав уроки карате. Після дебюту у фільмі "Шлях дракона" Норріса почали кликати до інших проєктів і незабаром він став зіркою бойовиків. Він зіграв у фільмах "Виклик", "Безвісти зниклі", "Загін Дельта", "Агент", але широку популярність йому принесла роль техаського рейнджера Уокера.

В останні роки Чак Норісс продовжував зніматися в рекламах та фільмах. У 2024 роцы за його участю вийшла кінострічка "Агент розвідки".

Чак Норріс у серіалі "Вокер, техаський рейнджер"

