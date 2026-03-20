Чака Норриса боялись даже законы физики. Самые лучшие шутки и мемы с легендарным актером

Актер до последнего дня поддерживал физическую форму

Легендарный Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставив после себя творческое наследие. Его образ "крутого парня" навсегда останется в памяти миллионов поклонников не только благодаря фильмам, но и легендарным шуткам о его сверхспособностях.

"Телеграф" собрал культовые мемы и смешные шутки о силе и несокрушимом духе Чака Норриса. Почти все картинки говорят о том, что любая стихия, болезнь и даже законы физики боялись киноактера.

Лучшие мемы и шутки о Чаке Норрисе

Чак Норрис до конца жизни сохранял образ настоящего "крутого парня", ведь даже в 86 лет он оставался в отличной физической форме, продолжал тренироваться и время от времени появлялся на экране. Норрис стал не просто актером, а настоящим феноменом поп-культуры.

Миллионы пользователей по всему миру создавали шутки и мемы, в которых его сила доводилась до абсолютного мифа. В этих историях Чак Норрис не боится ничего, а сам страх, кажется, обходил его стороной.

"Когда Чак Норис делает отжимания, он не поднимает себя, а опускает Землю";

"Чак Норрис настолько крут, что смог потушить огонь бензином";

"Чак Норрис может сосчитать до бесконечности. Дважды";

"У Супермена есть пижама с Чаком Норрисом";

"Чак Норрис может убить двух охотников… одним зайцем";

"Чак Норрис не боится тьмы. Тьма боится Чака Норриса";

"Чак Норрис никогда не спит – он выжидает".

"Никакого глобального потепления не существует. Просто однажды Чаку Норрису стало холодно, и он подогрел Солнце".

"Однажды Чак Норрис выдернул волосок из своей бороды и пронзил им сердца одновременно трех человек";

"Бермудский треугольник был квадратом, пока Чак Норрис не сломал один угол своим круговым ударом ногой".

