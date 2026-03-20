Чака Норриса боялись даже законы физики. Самые лучшие шутки и мемы с легендарным актером
Актер до последнего дня поддерживал физическую форму
Легендарный Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставив после себя творческое наследие. Его образ "крутого парня" навсегда останется в памяти миллионов поклонников не только благодаря фильмам, но и легендарным шуткам о его сверхспособностях.
"Телеграф" собрал культовые мемы и смешные шутки о силе и несокрушимом духе Чака Норриса. Почти все картинки говорят о том, что любая стихия, болезнь и даже законы физики боялись киноактера.
Лучшие мемы и шутки о Чаке Норрисе
Чак Норрис до конца жизни сохранял образ настоящего "крутого парня", ведь даже в 86 лет он оставался в отличной физической форме, продолжал тренироваться и время от времени появлялся на экране. Норрис стал не просто актером, а настоящим феноменом поп-культуры.
Миллионы пользователей по всему миру создавали шутки и мемы, в которых его сила доводилась до абсолютного мифа. В этих историях Чак Норрис не боится ничего, а сам страх, кажется, обходил его стороной.
- "Когда Чак Норис делает отжимания, он не поднимает себя, а опускает Землю";
- "Чак Норрис настолько крут, что смог потушить огонь бензином";
- "Чак Норрис может сосчитать до бесконечности. Дважды";
- "У Супермена есть пижама с Чаком Норрисом";
- "Чак Норрис может убить двух охотников… одним зайцем";
- "Чак Норрис не боится тьмы. Тьма боится Чака Норриса";
- "Чак Норрис никогда не спит – он выжидает".
- "Никакого глобального потепления не существует. Просто однажды Чаку Норрису стало холодно, и он подогрел Солнце".
- "Однажды Чак Норрис выдернул волосок из своей бороды и пронзил им сердца одновременно трех человек";
- "Бермудский треугольник был квадратом, пока Чак Норрис не сломал один угол своим круговым ударом ногой".
