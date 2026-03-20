Зниклий велетень Чорного моря: куди подівся тюлень-монах і до чого тут люди

Цей вид зараз на межі

Серед усіх морських ссавців, що колись населяли води поблизу українського узбережжя, особливе місце посідає Monachus monachus — це тюлень, один із найрідкісніших представників ластоногих на планеті. Сьогодні цей вид відсутній в акваторії Чорного моря, і повернення його до цих широт вже неможливе.

Хто такий тюлень-монах і де він живе зараз

Це великий морський ссавець із родини тюленевих, який зберігся лише в окремих куточках Середземного моря та на атлантичному узбережжі поблизу Мавританії. Характерна особливість виду — замкнений спосіб існування: тварини уникають відкритих пляжів, надаючи перевагу важкодоступним гротам і прихованим печерам. Саме ця поведінка нагадала давнім натуралістам образ усамітненого ченця, що й стало підставою для назви.

Дорослі самці здатні виростати до 2,75 метра завдовжки та набирати масу понад 300 кілограмів. Самиці дещо менші. Тривалість життя сягає кількох десятиліть, а самиці народжують лише одне дитинча раз на два роки — саме тому відновлення популяції відбувається надзвичайно повільно.

Як тюлень опинився в Чорному морі

Геологічно Чорне море пов'язане із Середземним через Босфор, тож у давнину ластоногі вільно переміщалися між цими басейнами. Ще на початку XX століття зустрічі з тюленем-монахом біля кримського берега не були рідкістю. Тварини облюбовували скелясті миси та напівзатоплені ніші в прибережних скелях — ідеальні укриття для відпочинку та виведення потомства.

Як виглядає тюлень-монах

Як людина знищила вид у наших водах

Доля чорноморської популяції виявилася трагічною. Впродовж середини XX століття — приблизно між 1950-ми та 1970-ми роками — тварин цілеспрямовано добували заради кількох ресурсів одночасно: міцної та водостійкої шкіри, підшкірного жиру та м'яса. Рибалки також нерідко знищували їх як конкурентів, що нібито зменшували уловлю рибу. Жодних охоронних заходів не існувало, а чисельність тварин була надто низькою, аби витримати такий тиск.

Чорне море

Результатом стало повне зникнення виду з українських вод. На відміну від наземних тварин, для яких іноді вдавалося зберегти хоча б поодинокі особини в неволі чи заповідниках, морські ссавці практично не мали шансів на порятунок.

Вид на межі

У загальносвітовому масштабі Monachus monachus входить до переліку найбільш загрожених ссавців Землі. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), загальна чисельність виду не перевищує кількох сотень особин. Найбільші відомі скупчення зафіксовані біля берегів Греції, Туреччини та в атлантичному заповіднику Мавританії.

Відновлення виду ускладнюється не лише низьким темпом розмноження, а й деградацією прибережних екосистем, туристичним тиском на берегові зони та браконьєрством, що досі трапляється в окремих регіонах.

