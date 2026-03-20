Исчезнувший гигант Чёрного моря: куда делся тюлень-монах и при чём здесь люди

Этот вид сейчас на грани

Среди всех морских млекопитающих, когда-то населявших воды у украинского побережья, особое место занимает Monachus monachus — это тюлень, один из самых редких представителей ластоногих на планете. Сегодня этот вид отсутствует в акватории Черного моря, и возвращение его к этим широтам уже невозможно.

Ведь история этого млекопитающего заслуживает отдельного рассказа.

Кто такой тюлень-монах и где он живет сейчас

Это крупное морское млекопитающее из семьи тюленевых, которое сохранилось только в отдельных уголках Средиземного моря и на атлантическом побережье близ Мавритании. Характерная особенность вида – замкнутый способ существования: животные избегают открытых пляжей, предпочитая труднодоступные гроты и скрытые пещеры. Именно это поведение напомнило древним естествоиспытателям образ уединенного монаха, что и стало основанием для названия.

Взрослые самцы способны вырастать до 2,75 метра в длину и набирать массу более 300 килограммов. Самки несколько меньше. Продолжительность жизни достигает нескольких десятилетий, а самки рожают только одного детеныша раз в два года — именно поэтому восстановление популяции происходит очень медленно.

Как тюлень оказался в Черном море

Геологически Черное море связано со Средиземным через Босфор, так что в древности ластоногие свободно перемещались между этими бассейнами. Еще в начале XX века встречи с тюленем-монахом у крымского берега не были редкостью. Животные облюбовали скалистые мысы и полузатопленные ниши в прибрежных скалах – идеальные укрытия для отдыха и выведения потомства.

Как выглядит тюлень-монах

Как человек уничтожил вид в наших водах

Судьба черноморской популяции оказалась трагической. В течение середины XX века — примерно между 1950 и 1970 годами — животных целенаправленно добывали ради нескольких ресурсов одновременно: прочной и водостойкой кожи, подкожного жира и мяса. Рыбаки также нередко уничтожали их как конкурентов, якобы уменьшавших улов рыбы. Никаких охранных мер не существовало, а численность животных была слишком низкой, чтобы выдержать такое давление.

Черное море

Результатом стало полное исчезновение вида украинских вод. В отличие от наземных животных, для которых иногда удавалось сохранить хотя бы редкие особи в неволе или заповедниках, морские млекопитающие практически не имели шансов на спасение.

Вид на границы

В общемировом масштабе Monachus monachus входит в перечень наиболее угрожающих млекопитающих Земли. По оценкам Международного союза охраны природы (IUCN), общая численность вида не превышает нескольких сотен особей. Самые известные скопления зафиксированы у берегов Греции, Турции и в атлантическом заповеднике Мавритании.

Восстановление вида осложняется не только низким темпом размножения, но и деградацией прибрежных экосистем, туристическим давлением на береговые зоны и до сих пор встречающимся в отдельных регионах браконьерством.

Ранее "Телеграф" писал, где в Украине обитает дикая популяция тропических рыбок.