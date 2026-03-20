У двох великих містах України був Московський проспект: як тепер називають вулиці

Одну з назв змінили у 2016 році, другу — у 2022 році

Протягом багатьох років одразу кілька великих проспектів в Україні мали назву "Московський". Однак у рамках масштабної програми дерусифікації та декомунізації їх перейменували.

На честь російського міста Москва було названо проспекти у таких українських містах як Київ та Харків. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про їхню історію.

Київ

Московський проспект був однією із найбільших транспортних артерій Оболонського району Києва. Він був утворений у першій половині XX століття як з’єднання вулиць Лугової-Станційної (між Кирилівською вулицею та залізницею) та Огороднього глухого кута, які в 1961 році були об’єднані під назвою Червонозаводська вулиця.

Проходить від Кирилівської та Куренівської вулиць до Північного мосту. На відрізку між Новокостянтинівською вулицею та Північним мостом проспект становить частину Малої Окружної дороги.

Де на карті був Московський проспект у Києві

У 1976 році, після продовження у бік Московського (нині Північного) мосту та розширення, перетворення її на швидкісну магістраль, вулиця отримує назву "проспект Червоних козаків" на честь військових формувань Червоних козаків.

Далі у серпні 2004 року розпорядженням Київської міської ради проспект було перейменовано на Московський.

2016 року Київська мерія ухвалила рішення про перейменування на проспект Степана Бандери в рамках закону про декомунізацію.

Сьогодні проспект Степана Бандери з’єднує північні та центральні райони столиці та залишається однією з найжвавіших магістралей міста.

Проспект Степана Бандери у Києві

Харків

У Харкові раніше Московський проспект — одна з головних транспортних артерій міста, найдовша вулиця, довжиною понад 18 км.

Бере початок із центру міста від площі Конституції і закінчується невдовзі після перетину з окружною автошляхом, переходячи в автомагістраль М-03 E 40. Багато великих підприємств міста побудовано вздовж проспекту, за що він за радянських часів часто називався "алея гігантів".

Де на карті був Московський проспект у Харкові

Проспект формувався з 1930-х років як велика магістраль міста, об’єднавши кілька вулиць та зв’язавши центральну частину з промисловими та житловими районами Харкова. До 1919 складався з трьох вулиць: Московська, Старо-Московська і Корсикова.

Московський проспект у Харкові. Світлина початку XX ст.

Вулиця виникла при будівництві Харківської фортеці як дорога на Москву, з кінця XVII століття розпочалася забудова на Подолі та східному березі річки.

У 2022 році проспект з Московського було перейменовано на Героїв Харкова.

Проспект Героїв Харкова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де раніше у Києві була вулиця Пітерська і як вона називається зараз.