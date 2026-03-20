В двух крупных городах Украины был Московский проспект: как теперь называются улицы

Одно из названий сменили в 2016 году, второе — в 2022

На протяжении многих лет сразу несколько крупных проспектов в Украине носили название "Московский". Однако в рамках масштабной программы дерусификации и декоммунизации, их переименовали.

В честь российского города Москва были названы проспекты в таких украинских городах как Киев и Харьков. В этом материале "Телеграф" рассказывает об их истории.

Киев

Московский проспект был одной из крупнейших транспортных артерий Оболонского района Киева. Он был образован в первой половине XX века как соединение улиц Луговой-Станционной (между Кирилловской улицей и железной дорогой) и Огороднего тупика, которые в 1961 году были объединены под названием Красноказачья улица.

Проходит от Кирилловской и Куренёвской улиц до Северного моста. На отрезке между Новоконстантиновской улицей и Северным мостом проспект составляет часть Малой Окружной дороги.

Где на карте был Московский проспект в Киеве

В 1976 году, после продолжения в сторону Московского (ныне Северного) моста и расширения, преобразования её в скоростную магистраль, улица получает название "проспект Красных казаков" в честь военных формирований Красных казаков.

Далее в августе 2004 года распоряжением Киевского городского совета проспект был переименован в Московский.

В 2016 году Киевская мэрия приняла решение о переименовании в проспект Степана Бандеры в рамках закона о декоммунизации.

Сегодня проспект Степана Бандеры соединяет северные и центральные районы столицы и остаётся одной из самых оживлённых магистралей города.

Проспект Степана Бандеры в Киеве

Харьков

В Харькове ранее Московский проспект — одна из главных транспортных артерий города, самая протяжённая улица, длиной более 18 км.

Берёт начало из центра города от площади Конституции и заканчивается вскоре после пересечения с окружной автодорогой, переходя в автомагистраль М-03 E 40. Множество крупных предприятий города построено вдоль проспекта, за что он в советское время часто назывался "аллея гигантов".

Где на карте был Московский проспект в Харькове

Проспект формировался с 1930‑х годов как крупная магистраль города, объединив несколько улиц и связав центральную часть с промышленными и жилыми районами Харькова. До 1919 года состоял из трёх улиц: Московская, Старо-Московская и Корсикова.

Московский проспект в Харькове. Фотография начала XX ст.

Улица возникла при строительстве Харьковской крепости как дорога на Москву, с конца XVII века началась застройка на Подоле и восточном берегу реки.

В 2022 году проспект с Московского был переименован в Героев Харькова.

Проспект Героев Харькова

