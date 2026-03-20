В двух крупных городах Украины был Московский проспект: как теперь называются улицы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Одно из названий сменили в 2016 году, второе — в 2022
На протяжении многих лет сразу несколько крупных проспектов в Украине носили название "Московский". Однако в рамках масштабной программы дерусификации и декоммунизации, их переименовали.
В честь российского города Москва были названы проспекты в таких украинских городах как Киев и Харьков. В этом материале "Телеграф" рассказывает об их истории.
Киев
Московский проспект был одной из крупнейших транспортных артерий Оболонского района Киева. Он был образован в первой половине XX века как соединение улиц Луговой-Станционной (между Кирилловской улицей и железной дорогой) и Огороднего тупика, которые в 1961 году были объединены под названием Красноказачья улица.
Проходит от Кирилловской и Куренёвской улиц до Северного моста. На отрезке между Новоконстантиновской улицей и Северным мостом проспект составляет часть Малой Окружной дороги.
В 1976 году, после продолжения в сторону Московского (ныне Северного) моста и расширения, преобразования её в скоростную магистраль, улица получает название "проспект Красных казаков" в честь военных формирований Красных казаков.
Далее в августе 2004 года распоряжением Киевского городского совета проспект был переименован в Московский.
В 2016 году Киевская мэрия приняла решение о переименовании в проспект Степана Бандеры в рамках закона о декоммунизации.
Сегодня проспект Степана Бандеры соединяет северные и центральные районы столицы и остаётся одной из самых оживлённых магистралей города.
Харьков
В Харькове ранее Московский проспект — одна из главных транспортных артерий города, самая протяжённая улица, длиной более 18 км.
Берёт начало из центра города от площади Конституции и заканчивается вскоре после пересечения с окружной автодорогой, переходя в автомагистраль М-03 E 40. Множество крупных предприятий города построено вдоль проспекта, за что он в советское время часто назывался "аллея гигантов".
Проспект формировался с 1930‑х годов как крупная магистраль города, объединив несколько улиц и связав центральную часть с промышленными и жилыми районами Харькова. До 1919 года состоял из трёх улиц: Московская, Старо-Московская и Корсикова.
Улица возникла при строительстве Харьковской крепости как дорога на Москву, с конца XVII века началась застройка на Подоле и восточном берегу реки.
В 2022 году проспект с Московского был переименован в Героев Харькова.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где раньше в Киеве была улица Питерская и как она называется в сейчас.