Як маркети змушують нас платити більше: покупці скаржаться на маніпуляції з цінниками

Не дайте маркетологам себе ошукати

Часто цінники на товар у торговій залі не відповідають фактичній вартості продукції. Часом це є випадковістю, але інколи — хитрістю, за допомогою якої магазин намагається продати більше.

Є кілька маніпуляцій з цінниками, найпростіша - "бирочка" з вартістю товару зміщена. В результаті над дорогим товаром розміщено меншу ціну. Покупець бере товар нібито за меншою ціною, а на касі його пробивають за значно більшою вартістю. Саме в таку ситуацію потрапив один з українців та розповів про це у соцмережі TikTok.

Звичайно, цінники на полицях можуть зміститися випадково. Проте так чи інакше, покупці можуть втратити гроші. Щоб цього не сталося, треба дуже уважно дивитися ціну та перевіряти чек.

Є й інші маніпуляції у супермаркетах, поскаржилися коментатори. Наприклад, в деяких магазинах не уточнюють, яку саме ціну вказано на ціннику — за штуку, за кілограм чи за 100 грамів. Покупцю доводиться лише здогадуватися.

А в мережі супермаркетів "АТБ", додали українці, взагалі можна зустріти пусті цінники. Знову ж таки, можливо їх просто не встигли оновити, але це створює незручність для покупців.

Як писав "Телеграф", колишня співробітниця мережі супермаркетів "Сільпо" розповіла, як там можуть обманювати покупців. В магазинах мережі можуть видавати товар, в якого сплив термін придатності, за свіжий.