Аромат хліба на вході: чому у сучасних супермаркетах це не завжди робота пекарні

Продовжуємо розкривати хитрощі торгових мереж

У супермаркетах справді використовують аерозоль із запахом випічки. Це – не вигадки. Аромати, що викликають апетит, розпорошуються на вході за допомогою спеціальної техніки.

І найпопулярнішим із них є запах свіжого хліба. Про це "Телеграфу" розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

"Є окрема ніша, яка називається аромамаркетингом. І якщо ми говоримо про категорію фуд, то найпопулярнішим є запах хліба", – стверджує фахівець.

Оскільки за правилами маркетингу, пекарня має бути в самому кінці магазину і там має бути хороша витяжка, запах випічки не може відчуватися біля входу, якщо не розпорошувати його там штучно.

"А вам потрібно, щоб людина йшла магазином з почуттям апетиту. Тому на початку, якщо ви відчуваєте запах хліба, то з великою ймовірністю це спеціальні аромамасла, які розпорошуються вентиляторами", – каже Поліщук.

Він додав, що використовуються також трав’яні, цитрусові чи кавові аромати у різних галузях. Адже хліб у магазині взуття навряд чи потрібний.

На відміну від очей, ніс передає інформацію в мозок безпосередньо. Тому якщо в приміщенні неприємний запах, людині одразу хочеться піти.

"Тому за запахами потрібно дуже стежити. І якщо ви не зробили запах хліба — з ним все добре, він магічний, — то хоча б не повинно бути запаху, який відволікає людей", — пояснює експерт.

Неприємні запахи в магазинах перебивають ароматизаторами, у крайньому разі просто парфумами.

