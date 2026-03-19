Фрукти на вході — не випадковість: як супермаркети змушують вас торкатися товару і вже не відпускати

Розташування прилавків із продуктами у різних супермаркетах далеко не випадкове. Наприклад, свіжі фрукти та овочі часто розташовуються ближче до входу і це працює на покупця на підсвідомому рівні.

За його словами, розташування категорії "фреш" ближче до входу – це класична схема.

За його словами, розташування категорії "фреш" ближче до входу – це класична схема.

"Вони викликають апетит, дають нам можливість щось взяти в руку. І оцей тактильний рефлекс: коли ти щось береш в руку, воно вже трошки твоє, не хочеться віддавати. Задача – щоб тобі хотілося брати якомога більше, тримати, дивитися", — пояснює Поліщук .

Розташування товарів у супермаркетах

При цьому, зазначає маркетолог, для рітейла це одночасно і найбільш проблемна категорія, тому що знайти за прийнятною ціною якісні овочі та фрукти, щоб вони не коштували мільйони, щоб на них можна було заробити і щоб вони виглядали товарно, – це великий челендж.

Нагадаємо, що це не єдині "трюки" із фруктами. Недобросовісні продавці, наприклад, на ринках можуть майстерно ховати вади на товарі, а помітити це часто можна вже вдома. Один із таких випадків нещодавно стався на "Привозі" в Одесі. Місцева жителька зауважила, що ті місця на хурмі, які почали чорніти, заклеювали яскравими етикетками.

