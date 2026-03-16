Ви навіть не здогадуватиметеся. Експрацівниця "Сільпо" розповіла про трюк для продажів "прострочки"

При купівлі продуктів, що швидко псуються, варто бути особливо уважними

Колишня співробітниця мережі супермаркетів "Сільпо" розповіла, як там можуть обманювати покупців. В магазинах мережі можуть видавати товар, в якого сплив термін придатності, за свіжий.

Про це українка написала в коментарях до публікації користувачки з ніком Анка Харків'янка, яка поділилася сумним досвідом. Дівчина купила в "Сільпо" зіпсовану рибу.

Під її публікацією чимало коментарів, українці діляться своїм досвідом покупок у "Сільпо". Одна з коментаторок написала, що є колишньою співробітницею одного з супермаркетів цієї мережі. За її словами, там краще не купувати продукти, які швидко псуються.

Жінка не радить брати у "Сільпо" рибу, м'ясо, тістечка та подібні продукти. Вона каже, що там можуть клеїти на протерміновані продукти наліпки з нормальним терміном придатності.

"Як колишня робітниця Сільпо, я вам скажу: краще не купувати те, що так швидко псується — рибу, м'ясо, тістечка й т.д. Наведу приклад зі свого досвіду: я бачила, як із зіпсованого торта знімали упаковку та клеїли наліпку з нормальним терміном придатності, і продали його. Тому будьте обережні", — попередила жінка.

