Музика в магазині — не для настрою: навіщо супермаркети уповільнюють ритм і що це робить з вашим гаманцем

Ви думаєте, що контролюєте покупки, але це не так

Чому в супермаркеті так важко просто взяти потрібний товар і швидко піти. У магазинах усе продумано так, щоб ви залишалися довше і, самі того не помічаючи, купували більше.

За словами експерта з маркетингу роздрібної торгівлі Володимира Поліщука, є один прийом, який впливає на поведінку покупців і стимулює їх додатково обирати продукти, навіть якщо ті не були заплановані.

Детальніше у матеріалі: "Чому в супермаркеті ми купуємо зайве: маркетолог розкрив головні хитрощі магазинів".

Мовиться про повільний темп музики та спокійну атмосферу. Вони допомагають людям довше залишатися в магазині й звертати увагу на товари. У результаті відвідувачі частіше додають до кошика нові товари, що підвищує середній чек і збільшує продажі магазину. Такий підхід давно використовується в роздрібній торгівлі.

Як українці можуть переплачувати за "повітря"

Раніше ми писали про те, скільки українці можуть переплачувати за лід у продуктах. У соцмережах обговорювали випадок із замороженою рибою, у якій виявилося більше льоду, ніж самого продукту. Користувачка розповіла, що придбала 930 г стейків зубатки, але після розморожування залишилося лише близько 280 г риби.

У коментарях люди підтверджують, що подібні ситуації трапляються часто. Деякі користувачі зазначають, що через це відмовляються купувати продукти у глазурі.

"Телеграф" також повідомляв про дві найпопулярніші схеми, як покупців обкрадають на касі.