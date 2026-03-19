Українцям пропонують "компенсацію" за відключення світла від "Укренерго": що про це відомо

У мережі активізувалась нова хвиля шахрайських схем, які пов'язані з "компенсацією" від "Укренерго". Шахраї найчастіше представляються працівниками "Ощадбанку", ООН чи Червоного хреста.

Про це повідомляє "Укренерго". Компанія наголошує, що ніяких компенсацій наразі через постійні відключення світла немає.

Усі повідомлення щодо цього — це чергова маніпуляція на чутливій темі. Найчастіше жертвами шахраїв стають літні люди, які надають "представникам" особисті дані рахунків.

"НЕК "Укренерго" – оператор системи передачі, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно – не може і виплачувати жодних компенсацій. Мета цих фейкових повідомлень – викрадення персональних даних, зокрема – банківської інформації", — наголосили у пресслужбі.

Скрін повідомлення від шахраїв

Відомо, що під час роботи з українцями зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під "Ощадбанк" або іншу установу чи організацію. Далі просять "для зарахування виплати" ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після цього шахраї отримують доступ до рахунків та списують кошти.

"Будь ласка, будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Не переходьте за жодними підозрілими посиланнями та не вводьте персональних даних після переходу за сторонніми посиланнями. Якщо випадково ввели власні банківські реквізити – негайно заблокуйте картку", — наголосили в Укренерго.

Як вберегти себе від шахраїв

Нікому не повідомляйте термін дії картки, CVV-код (3 цифри на звороті) та паролі. Банки та держустанови ніколи не запитують цю інформацію.

Купуйте лише на перевірених сайтах (https://), уникайте занадто низьких цін. Використовуйте накладений платіж (оплата при отриманні).

Не натискайте на посилання в повідомленнях від незнайомців, у месенджерах чи соцмережах про "виграші" або "соціальні виплати".

Як вберегтись від шахраїв

Якщо телефонують з проханням переказати гроші за "вирішення питання" з поліцією, покладіть слухавку та зателефонуйте родичу самостійно.

Використовуйте різні складні паролі для всіх акаунтів.

