Чому є одразу дві дати Великодня: звідки взялись 5 та 12 квітня і коли кому святкувати

Є просте пояснення

Великдень щороку святкують у різні дати, бо церкви користуються різними календарями та по-різному визначають день свята. Через це в одному році дати можуть не збігатися — наприклад, у цьому році це 5 і 12 квітня.

Загальне правило однакове для всіх — Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. Проте під час обчислення цієї дати виникають відмінності, передає "Телеграф".

Чому Великдень у різні дати

Католицькі та частина протестантських церков користуються григоріанським календарем. Православні церкви ведуть розрахунок за юліанським календарем.

Між цими календарями зараз є різниця приблизно у 13 днів. Саме тому дати святкування часто не збігаються. Тому католики та частина протестантів відзначають це свято 5 квітня, а православні — 12 квітня.

Також у православній традиції є окреме правило: Великдень має бути після єврейського свята Песах. У західній традиції цього правила суворо не дотримуються.

Чи можна об'єднати в одну дату

Об’єднати дату теоретично можливо, але на практиці це складно. Це пов’язано з церковними традиціями та правилами, які формувалися століттями.

Чим відрізняється католицький і православний Великдень

Перед Великоднем і католики, і православні тримають піст, але правила різні. У православних він триває сім тижнів і передбачає відмову від м’яса, молочних продуктів, яєць і риби, як пояснили у "НовиниLive".

У католиків піст легший. Вони не їдять м’ясо, а суворі обмеження діють лише у Попільну середу, Страсну п’ятницю та Велику суботу.

Святкування починається у Велику суботу з богослужіння. У католиків під час нічної служби запалюють спеціальну свічку — Пасхал і проводять месу. У неділю зранку і католики, і православні йдуть до храму та освячують кошики.

Є різниця і в символах свята. У православних це паска, крашанки та писанки, а також традиційні страви. У католиків популярні шоколадні яйця та великодній кролик. На святковому столі часто є м’ясо.

Православні зазвичай святкують у родині після відвідин церкви. У католиків служби коротші, але святкування також проходить у сімейному колі.

Крім того, у православних є традиційне вітання: "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!". У католиків такого обов’язкового вітання немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи скоротять комендантську годину на Великдень у столиці України.