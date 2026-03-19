Знають лише на Волині? Яке слово загнало в глухий кут українців у Threads

Тетяна Крутякова
Українка та підручники Новина оновлена 19 березня 2026, 10:16
Українка та підручники. Фото Колаж, "Телеграф"

Воно має щонайменше три значення

Українська мова майже в кожному регіоні нашої країни має свої унікальні слова. Досить багато діалектизмів саме на заході України. До прикладу, слово "шитик".

Як зазначила користувачка у Threаds, це слово знають люди, що жили в західних регіонах. За даними тлумачного словника, "шитик" — це шкіряний пояс.

Цікаво, що фактично це слово в українській має кілька значень, які зустрічаються й досі. Зокрема:

  • Історичне судно — невеликий плоскодонний вітрильник, у якого частини корпусу зшиті ременями або прутами.
  • Личинка комахи, адже у зоології шитиком називають личинку волохокрильця, який будує "хатки" з травинок.
Що таке слово шитик
Однак найпоширенішим є значення ремінь, яке й досі зустрічається на заході України, зокрема у Поліссі. До слова, іноді "шитиком" навіть називали собачий нашийник, адже часто його робили саме з невеликих шматків ременя.

У коментарях користувачі зазначали, що навіть живучі на заході України все життя й досі не чули цього слова. Але були й ті, хто досить добре знайомі з "шитиком".

  • Я з Львівщини теж ніколи не чула такого слова, доки не поїхала вчитись на Волинь. Виявляється, це ремінь.
  • На Волині так казали давно. Ремінь.
  • Шитик дорівнює ремінь.
  • Не тільки значення слова, а і його звук.

