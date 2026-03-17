Забудьте слово "давайте": як українською правильно закликати до дії

Просте правило, яке змінить вашу мову

В українській мові вирази на кшталт "давайте підемо", "давайте зробимо", які часто використовуються в розмовній мові є невдалими і штучними. Мовознавці радять уникати таких конструкцій, ба більше, їх є чим замінити.

"Телеграф" зібрав поради, як краще сказати про спільний початок дії українською. Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів пояснював, що слово "давайте" у значенні спонукання — це калька з російської мови, яка не відповідає нормам української.

Українська мова має власний механізм для заклику до спільної дії — наказовий спосіб у формі першої особи множини:

не давайте підемо, а ходімо

не давайте працювати, а працюймо

не давайте подумаємо, а подумаймо.

Чим замінити "давайте" в мові

Якщо ж потрібен окремий вигук, як того вимагає ситуація, є кілька варіантів чим замінити. Наприклад, тлумачний словник української мови пропонує версію слова "нумо" — питомо український спосіб закликати до дії.

Приклад вживання "нумо":

"Та годі вам клопотатися, нумо вечеряти", — Марко Вовчок

"Праця єдина нам шлях уторує, Довгий той шлях і важкий, Що аж до щастя і долі прямує: Нумо до праці мерщій!" — Борис Грінченко.

За великим тлумачним словником сучасної української мови є ще один варіант — "гайда". Хоч і розмовний вираз, він у своєму основному значенні означає заклик іти кудись або діяти, або ж для означення швидкого руху.

Приклад вживання "гайда":

"– Ну, пересиділи? – гайда! Пора, товариство, в дорогу!" — Павло Тичина

"Так слухай, погрузилися ото ми і гайда!" — Михайло Чабанівський.

