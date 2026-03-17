Забудьте слово "давайте": як українською правильно закликати до дії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Просте правило, яке змінить вашу мову
В українській мові вирази на кшталт "давайте підемо", "давайте зробимо", які часто використовуються в розмовній мові є невдалими і штучними. Мовознавці радять уникати таких конструкцій, ба більше, їх є чим замінити.
"Телеграф" зібрав поради, як краще сказати про спільний початок дії українською. Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів пояснював, що слово "давайте" у значенні спонукання — це калька з російської мови, яка не відповідає нормам української.
Українська мова має власний механізм для заклику до спільної дії — наказовий спосіб у формі першої особи множини:
- не давайте підемо, а ходімо
- не давайте працювати, а працюймо
- не давайте подумаємо, а подумаймо.
Чим замінити "давайте" в мові
Якщо ж потрібен окремий вигук, як того вимагає ситуація, є кілька варіантів чим замінити. Наприклад, тлумачний словник української мови пропонує версію слова "нумо" — питомо український спосіб закликати до дії.
Приклад вживання "нумо":
- "Та годі вам клопотатися, нумо вечеряти", — Марко Вовчок
- "Праця єдина нам шлях уторує, Довгий той шлях і важкий, Що аж до щастя і долі прямує: Нумо до праці мерщій!" — Борис Грінченко.
За великим тлумачним словником сучасної української мови є ще один варіант — "гайда". Хоч і розмовний вираз, він у своєму основному значенні означає заклик іти кудись або діяти, або ж для означення швидкого руху.
Приклад вживання "гайда":
- "– Ну, пересиділи? – гайда! Пора, товариство, в дорогу!" — Павло Тичина
- "Так слухай, погрузилися ото ми і гайда!" — Михайло Чабанівський.
