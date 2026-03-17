Україна знову переходить на літній час. Коли переводити стрілки та чи є шанс вирватися з "часових гойдалок"

Українці спатимуть на годину менше

Україна перейде на літній час вже цього місяця. В ніч з 28 на 29 березня стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину вперед.

"Телеграф" розповідає про перехід на літній час у 2026 році. Попри обговорення та дискусії про скасування переведення годинників в Україні, поки жодних рішень не ухвалено. Тому двічі на рік відбувається перехід на сезонний час.

На літній час Україна щорічно переходить в ніч на останню неділю березня. Цього року о 3:00 29 березня стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Таким чином, фактично доба 29 березня скоротиться на одну годину, тому українці спатимуть менше. А ось світловий день стане довшим — темнішатиме на час пізніше.

Чи скасують переведення годинників в Україні

У парламенті та суспільстві вже кілька років точаться суперечки про доцільність переходу на сезонний час. Вперше в Україні це було зроблене 1981 році, коли ми були у складі СРСР. Після здобуття незалежності режим зимового та літнього часу було уніфіковано постановою Кабінету Міністрів № 509 від 13 травня 1996 року.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав фіксацію в Україні єдиного "київського" часу (UTC+2) на постійній основі. Простіше кажучи, документ передбачав відмову від переведення годинників двічі на рік.

Однак законопроєкт так і не підписав президент України Володимир Зеленський. Тому чинності він не набрав, залишившись "підвішеним у повітрі". Перехід на зимовий та літній час триває, чи планують його скасувати врешті решт — питання до влади.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширену помилку при переведенні механічних годинників.