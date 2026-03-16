Менше спати, більше працювати: до чого готуватися українцям в березні

Людям потрібно знову адаптуватися

У березні 2026 року Україна знову повертається до практики сезонного переведення часу. Попри тривалі дискусії на законодавчому рівні, перехід на літній час залишається чинним.

"Телеграф" розповість про точну дату та час переведення годинників навесні 2026 року.

Зазначимо, що офіційний перехід відбудеться в ніч із суботи на неділю — 29 березня 2026 року. Рівно о 03:00 стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед.

Що це означає

Доба 29 березня фактично скоротиться на одну годину, тож українці спатимуть менше.

Світловий день візуально стане довшим, оскільки сонце заходитиме пізніше за місцевим часом.

Сучасна електроніка (смартфони, ноутбуки, "розумні" годинники) оновить час автоматично, тоді як механічні та старі електронні прилади доведеться підводити вручну.

Чому переведення не скасували

Питання про відмову від сезонного часу в Україні залишається в підвішеному стані. Ще у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201, який мав на меті назавжди зафіксувати в Україні "зимовий" час (другий часовий пояс, GMT+2). Проте станом на березень 2026 року закон так і не набув чинності, оскільки його досі не підписав Президент України Володимир Зеленський. Через відсутність підпису чинними залишаються старі норми, що передбачають перехід на літній час навесні та на зимовий — восени (наступне повернення на зимовий час очікується 25 жовтня 2026 року).

Географічні особливості та часові пояси

Україна є великою країною, і близько 85% її території лежить у другому часовому поясі. Однак існують певні розбіжності через географічне розташування регіонів:

Західна частина Закарпаття фактично знаходиться в межах першого поясу.

Луганська, Донецька області, а також східні частини Харківщини та Запоріжжя належать до третього часового поясу.

Саме через це перехід на єдиний час є дискусійним, оскільки в різних точках країни різниця з астрономічним часом може перевищувати годину.

