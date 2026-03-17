Компенсацій більше, ніж зарплати: що цікавого в декларації нардепки, що була в ОПЗЖ

Народна обраниця входить в базу "Миротворець"

Народна депутатка Антоніна Славицька, яка пройшла в Раду від нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ, за 2025 рік отримала не тільки чималу зарплату, а й щонайменше дві грошових компенсації від держави.

Про це свідчать дані декларації. Зауважимо, що наразі Славицька входить до депутатської групи "Відновлення України", до складу якої увійшло 17 колишніх членів ОПЗЖ.

За даними документа, офіційним місцем роботи обраниці є Верховна Рада. Однак рівень доходів нардепки та заощаджень викликає чимало питань.

Так, за 2025 Славицька отримала:

заробітну плату 783 737 грн (65,3 тис. в місяць);

(65,3 тис. в місяць); кошти, на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень 726 720 грн (60,5 тис. в місяць);

(60,5 тис. в місяць); проценти від банку 158 992 грн ;

; кошти для компенсації вартості проїзду 90 000 грн.

Виходить, що в неї за минулий рік дві компенсації на 816 720 грн — більше, ніж заробітна плата.

Скільки заробила у 2025 Антоніна Славицька

Цікаво, що попри відшкодування вартості проїзду, нардепка має власне авто й неабияке. А саме Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску за 590 000 тисяч. Також в очі впадає й сума заощаджень Славицької — на банківських рахунках 1 523 363 грн, готівкою 115 000 доларів.

Mercedes-Benz GLE 250. Фото: відкриті джерела

Які заощадження має Антоніна Славицька

Яку нерухомість має Антоніна Славицька

Щодо грошової компенсації на проїзд та виконання депутатських повноважень є багато питань, адже, враховуючи соціальні мережі, зокрема "Фейсбук", які Славицька активно веде, протягом 2025 року вона не мала відряджень чи бодай якихось поїздок пов'язаних з роботою. При цьому нардепка має дві квартири в Києві, земельну ділянку та будинок в Київській області, квартиру на Одещині.

Яку нерухомість має Антоніна Славицька

Що відомо про Славицьку

Антоніна Керимівна — співголова депутатської групи "Відновлення України". З 2003 року була помічницею ректора, помічниця-консультантка народного депутата Сергія Ківалова від Партії регіонів.

З 2019 була народним депутатом IX скликання від ОПЗЖ. У липні 2019 року із записів НАБУ стало відомо про можливу участь Славицької як помічниці Сергія Ківалова у справі про втручання Окружного суду в роботу влади. Славицька тоді наголошувала, що проходила у справі як свідок. Під час розслідування нардепка ініціювала подання заяви щодо неконституційності НАБУ, що стало підставою перевірки посадовиці з боку НАЗК щодо можливого конфлікту інтересів.

Антоніна Славицька. Фото: "Фейсбук"

Славицька входила до складу групи ВРУ щодо напрацювання законопроєктів для вирішення конституційної кризи. З 5 жовтня 2022 року була членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Секретарка групи з міжпарламентських зв'язків з Болгарією.

Цікаво, що Славицька входить в базу "Миротворець", як член забороненої ОПЗЖ.

Антоніна Славицька входить в базу "Миротворець"

