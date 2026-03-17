Дві машини та гараж: родина співробітника ТЦК витратила понад мільйон на оновлення автопарку (фото)

Родина командира відділення взводу охорони Сихівського ТЦК та СП Івана Лещука за останні 2 роки оновила автопарк. Також військовий обзавівся нерухомістю під нього.

Про це свідчать дані в його декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з офіційним документом, у 2025 році у родині військовослужбовця з’явився автомобіль Toyota C-HR Гібрид за 1 030 000 гривень, який записаний на дружину.

За рік до цього чоловіка також придбала Nissan Juke за 420 тисяч гривень.

Усього: за два роки на автопарк було витрачено півтора мільйона гривень.

Декларація Івана Лещука

Також у 2025 році Лещук придбав гараж на 48 квадратів у місті Львів за 27 785 гривень. 2023 року його дружина витратила 347 400 гривень на нежитлове приміщення, площею 58 квадратів.

Річна зарплата Лещука у ТЦК складає 319 855.

