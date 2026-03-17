Коллега Зеленского по "Кварталу 95" хранит c мамой миллионы "под матрасом": что еще в декларации нардепа (фото)

Украинский продюсер прошел путь от шоу-бизнеса до политики

Народный депутат Александр Божков живет на зарплату народного депутата. Однако хранит более сотни тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные в его декларации опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно официальному документу за 2025 год, Божков заработал в Верховной Раде 728 049 гривен. Также политик получил 726 720 гривен компенсации в виде возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Декларация Александра Божкова

При этом Божков имеет 165 000 долларов наличкой в виде денежных активов (~3 700 000 гривен). Также 115 000 долларов хранит мать депутата (~2 500 000 гривен). На банковском счету Божкова хранится еще 78 тысяч гривен.

Ездит нардеп на Volkswagen Golf 2019 за 675 000 гривен, а его мать на Renault Koleus. Вся недвижимость Божкова была приобретена до 2020 года (среди нее квартиры в Киеве и Мариуполе и паркоместо). А вот мать народного избранника в 2024 году приобрела квартиру на 126 квадратов в столице.

Кто такой Александр Божков

Украинский продюсер и политик, прошедший путь от исполнительного продюсера студии "Квартал 95" до народного депутата Верховной Рады IX созыва.

Александр Божков с семьей

Родился 30 июля 1988 года в Мариуполе

Получил образование в Киевском международном университете

Работал в медиа-сфере над телепроектами на ведущих каналах

Был исполнительным продюссером студии "Квартал 95"

В 2022 году, после отставки Николая Сольского, Божков принял присягу как нардеп от "Слуги народа", войдя в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

