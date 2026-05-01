Не випадковий день: коли оновлюють знижки в "АТБ" та в який час краще йти за новим товаром

Де дізнаватися про нові акції та в який час на покупців чекає найкращий асортимент

Основні акції в мережі "АТБ", зокрема "Економія", оновлюються щотижня у середу. Товари зі знижками доступні з початку робочого дня, але найкращий асортимент зазвичай у наявності до обіду.

Деталі поточних акційних пропозицій завжди можна дізнатися на сайті "АТБ". Також існують акції з іншим терміном дії (наприклад, 2 тижні або спеціальні пропозиції до вихідних).

Ключові особливості акцій:

"Економія": Оновлюється щосереди. Знижки пропонуються переважно на харчові продукти та гігієнічні товари.

"7 днів": Оновлюється щочетверга. Наразі в акційних товарах є сумка-холодильник, простирадла, іграшки, посуд, взуття та багато іншого.

"Картка АТБ": Надає додаткові знижки до 5% на понад 700 товарів.

Акції на алкогольну продукцію "Вина Світу" та "Пивна економія", можуть тривати довше (до 2-х тижнів). Саме тому акція для шанувальників пива оновиться у середу, 5 травня, а поточна пропозиція зі знижками для поціновувачів вина – триватиме на тиждень довше, до 12 травня.

Варто зазначити, що до 5 травня діє акція "Весняні знижки", в рамках якої працюють 50-відсоткові знижки на морозиво "Хрещатик". Також суттєво зекономити можна й на інших продуктах.

Раніше ми нагадували, що в "АТБ" зараз знижки сягають 55% і поширюються на товари від морозива та йогуртів до ікри, кави та засобів від комарів. Частина пропозицій діє лише до 5 травня, тому часу залишається небагато.