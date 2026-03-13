В знаменитій пустелі випав сніг. Чи погіршить це погоду в Україні

За останні 40 років сніг в цьому регіоні фіксують всьоме

13 березня 2026 року в пустелі Сахара випав сніг. Для України, яка останніми роками регулярно "ловить" із Сахари пилові бурі, що фарбують небо в жовті кольори, це явище викликає закономірне запитання: якщо вітер несе до нас пісок із Африки, чи не принесе він тепер ще й аномальний холод? "Телеграф" розбирався, чи пов'язаний снігопад у пустелі з майбутньою погодою в Україні.

Чому у пустелі почало сніжити

Основна причина снігопаду — різке вторгнення холодних мас повітря з Європи. У березні 2026 року потужний атмосферний фронт приніс арктичне повітря далеко на південь, через що температура в регіоні Айн-Сефри впала приблизно до -2…-3 °C. Для порівняння: влітку тут температура нерідко сягає +50°C.

Місто Айн-Сефра розташоване на північному краю Сахари, біля підніжжя Атлаських гір, на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. Таке географічне положення відіграє ключову роль:

Висота над рівнем моря: Чим вище, тим холодніше. Вночі пісок швидко віддає тепло, тому різкі перепади температур тут звична справа.

Гірський рельєф: Гори змушують вологе повітря підніматися вгору, де воно швидко охолоджується і перетворюється на сніг

Для утворення снігу потрібна не лише низька температура, а й волога. Її джерелом стало Середземне море. Холодне повітря з Європи зіткнулося з вологими повітряними масами, які піднялися від моря, створивши ідеальні умови для снігопаду.

Сніг в Сахарі / facebook.com/kbouchetata

Цей снігопад став сьомим за останні 40 років. До 1979 року таких випадків не фіксували взагалі, а потім була довга перерва аж до 2016 року. Те, що за останнє десятиліття сніг у Сахарі бачили вже кілька разів (2016, 2018, 2021, 2026 роки), може свідчити про зміну кліматичних патернів.

Чи впливає на це глобальне потепління?

Дослідники припускають, що глобальне потепління дестабілізує висотні струменеві течії (джет-стрім). Через це крижані маси з півночі можуть проникати набагато далі в південні широти, викликаючи екстремальні похолодання там, де їх не чекають.

Сніг протримався зовсім недовго — він почав танути майже одразу після випадіння. Для пустелі з її сухим кліматом це очікувано. Проте, на відміну від злив, які швидко стікають, сніг тане поступово.

У пустелі Сахара випав сніг / The Sun

Талі вода глибоко просочується в пісок, поповнюючи підземні водоносні горизонти та створюючи умови для пробудження насіння пустельних рослин.

Чи пов’язано це з Україною та як вплине на погоду

"Телеграф" запитав в синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, чи вплине снігопад у Сахарі на погоду в Україні. За її словами, ці процеси не є взаємопов’язаними.

Хоча і Україна, і Північна Африка знаходяться в Північній півкулі, зараз їхню погоду формують абсолютно різні атмосферні процеси.

Над Україною — блокуючий антициклон. Як пояснила Оксана Озимків, синоптикиня Тернопільського обласного гідрометцентру, він блокує надходження повітря з Атлантики чи Середземномор'я і приносить суху погоду.

Над Сахарою — циклон з Європи. Сніг у Сахарі спричинило вторгнення холодних мас повітря, яке прийшло разом із циклоном, що переміщувався з Піренейського півострова через Середземне море. Це зовсім інша повітряна течія, яка зараз "працює" на південь від нас.

Здавалося б, якщо дрібний пил із Сахари регулярно долітає до України, фарбуючи наші автомобілі та дороги, то чому б холодному повітрю звідти не зробити те саме? Відповідь крититься в атмосферних процесах різного рівня.

Наслідки піску, який долетів до України з Сахари

Пил із пустелі переноситься на великі висоти потужними висотними течіями (джет-стрімами) і може подорожувати тисячами кілометрів. Натомість те арктичне повітря, що принесло сніг у Сахару, — це приземна холодна маса, яка рухається разом із циклоном.

Щоб дістатися до України, їй потрібно було б подолати величезну відстань через Середземне море та Балкани, розвернувшись на північний схід. Однак наразі над нашою територією стоїть потужний блокуючий антициклон, який працює як "гребля": він не пускає до нас вологе повітря з Атлантики, але водночас і не пропускає зворотні холоди з півдня. Тому, на відміну від пилу, який літає "високо", цей "низький" холод просто не має фізичної змоги пробитися крізь наш антициклон.

