Відома акторка здійснила "мрію багатьох" і дала Цимбалюку ляпаса (відео)

Актора вдарила колега по серіалу

Відомий український актор та екс "Холостяк" Тарас Цимбалюк, який нещодавно знову засвітився в обіймах Антоніни Хижняк, схоже, дізнався, що таке карма. Він добряче отримав по обличчю від своєї колеги по серіалу "Кохання та полум'я".

Актор опублікував коротку нарізку, де відома акторка Надія Хільська після репліки "ненавиджу" емоційно дає йому ляпас. Монтаж Цимбалюка зробив свою справу — у відео виглядає так, ніби "серія ударів" повторюється знову і знову.

У коментарях користувачі припускають, що саме так працює карма, і цей удар актор отримав не просто так — а за всіх дівчат, яких він колись образив. І тут уже складно зрозуміти, де закінчують жарти, а де починається колективна терапія глядачок "Холостяка".

"Получи від всіх жінок, кого образив";

"І тут всі дівчата згадали "Холостяк"";

"Ну хоч у когось була така можливість";

"Мрія багатьох — настукати йому по писку";

"Хороший актор. Багато, напевно, з учасниць "Холостяка" хотіли б зробити так само".

Сам Цимбалюк, судячи з усього, і не планував робити з цього драму. Радше навпаки, показати закулісся зйомок, адже написав під дописом: "Ідеальний знімальний день".

