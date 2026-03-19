"Я злякалась". Вагітна переможниця "Холостяка" зі сльозами на очах розповіла про результати УЗД (фото)

Блогерка під час вагітності перенесла важку хворобу

Переможниця шоу "Холостяк 13" з Олександром "Тереном" і блогерка Інна Бєлєнь поділилася новинами щодо своєї вагітності, які змусили її плакати. Але цього разу від щастя.

Ще нещодавно майбутня мама неабияк хвилювалася за стан малюка. Під час хвороби на пневмонію лікарі повідомили їй, що за результатами УЗД дитина нібито набирала вагу повільніше, ніж потрібно. Ситуація виглядала суперечливою — адже за розмірами живота, навпаки, звучали припущення, що плід може бути навіть більшим за норму і розвивається занадто швидко.

Однак зараз блогерка в інста-сторіс розповіла, що під час повторного УЗД лікарі зафіксували позитивну динаміку — дитина набирає вагу відповідно до терміну. Більше того, вже озвучено й орієнтовний показник — приблизно 2550 грамів, що відповідає нормі на цьому етапі вагітності.

Інна Бєлєнь поділилася радісною новиною.

Є ще одна важлива деталь, яка стала для Інни справжнім полегшенням. Медики повідомили, що наразі відсутнє обвиття пуповиною, яке було раніше.

За словами Бєлєнь, ці новини стали для неї емоційним моментом. Вона не стримала сліз, почувши, що з малюком усе гаразд. До слова, зараз блогерка перебуває на 36-му тижні вагітності.

