Телеведуча Соломія Вітвіцька чекає на первістка (відео)

Ведуча ТСН показала милий ролик, де постала із округлим животиком

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно розкрила подробиці свого весілля, поділилася радісною новиною — вона вперше стане мамою. 45-річна зірка оголосила про вагітність у своїх соцмережах, опублікувавши зворушливе відео із чоловіком-військовим.

На опублікованих кадрах майбутня мама постала разом зі своїм нареченим, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом. Пара позує зі знімками УЗД, а округлий животик телеведучої вже добре помітний.

У підписі до фото Соломія лаконічно, але дуже ніжно натякнула на новий етап у житті. "В очікуванні нашого дива".

Шанувальники та колеги миттєво відреагували на новину. У коментарях з’явилися сотні привітань, побажань здоров’я та щастя майбутній родині. Багато хто зізнається, що ця звістка стала для них справжнім джерелом радості та натхнення.

Що відомо про стосунки Соломії Вітвіцької

Історія кохання пари розвивалася поступово. Вони були знайомі ще до початку повномасштабної війни, однак по-справжньому зблизилися вже після 2022 року. Тоді їхні життєві шляхи змінилися. Олексій Ситайло став на захист країни у складі ЗСУ, а Соломія активно долучилася до волонтерської діяльності. Попри відстань і складні обставини, їм вдалося зберегти зв’язок і розвинути почуття.

Соломія Вітвіцька з коханим Олексієм Ситайлом. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

У лютому 2025 року їхні стосунки вийшли на новий рівень — пара заручилася. Тепер же закохані готуються до ще більш важливої події — народження первістка. Судячи з фото, ця щаслива мить уже не за горами.

