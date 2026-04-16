Соломія Вітвіцька вперше за довгий час показала свою маму (фото)

Ведуча ТСН привітала її з днем народження

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька зазвичай тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей, проте цього дня зробила виняток для особливої дати. Зірка каналу "1+1" вперше за довгий час показала свою маму Світлану.

Приводом для публікації став день народження найріднішої людини, який святкується 16 квітня. На своїй сторінці в Instagram Соломія поділилася теплим спільним селфі.

На знімку іменинниця позує поруч із донькою у стильному чорному пуховику, щиро усміхаючись у кадр. Ведуча доповнила фото зворушливим підписом, сповненим любові та вдячності.

"Многая літа, мамусь 🎊🎊🎊 Дякую за життя 🫶 Будь завжди усміхненою та щасливою ❤️😘✨✨✨ Люблю ❤️", — написала Вітвіцька.

Шанувальники ведучої одразу засипали пост компліментами, приєднуючись до привітань у коментарях.

Нагадаємо, що телеведуча будує стосунки з військовим Олексієм Ситайлом. Раніше Вітвіцька розповіла про майбутнє весілля.