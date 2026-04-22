Вагітна чи ні: дружина Решетніка заінтригувала підписників (фото)

Христина неоднозначно відповіла на запитання про поповнення

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка, який навів шороху чутками про новий сезон "Холостяка", змусила мережу гадати про можливе поповнення в родині. Христина зізналася, що питання про поповнення звучить у їхньому домі чи не щодня.

У своїх Instagram-stories вона відповіла на запитання підписників, серед яких було і пряме: "Ви вагітні?". Реакція Христини лише підігріла інтерес.

За її словами, колись вони з чоловіком пообіцяли синам, що після переїзду у власний будинок подумають про ще одну дитину — сестричку. І тепер, зізнається Христина, один із синів, Іван, кожен день нагадує батькам про цю обіцянку, прямо запитуючи, коли ж це станеться.

Христина Решетнік відповіла на запитання про вагітність. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Чіткої відповіді на головне питання багатодітна мама так і не дала. "Питання наче ствердження і воно звучить так часто у нас в домі. Ми колись дітям обіцяли, що переїдемо в будинок і подумаємо про сестричку".

Відомо, що наприкінці 2025 року родина Решетніків здійснила давню мрію — переїхала у власний двоповерховий будинок під Києвом площею близько 150 квадратних метрів. Будівництво тривало п’ять років і завершилося попри повномасштабну війну. Новосілля родина відсвяткувала в теплій атмосфері, прикрасивши ялинку незадовго до нового року.

Подружжя виховує трьох синів — Івана (11 років), Дмитра (7 років) та Олександра (3 роки). Тема можливого поповнення не вперше з’являється у їхніх соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Аліна Гросу та її чоловік, які стали батьками нещодавно. Після місяців інтриги та прихованого животика, артистка нарешті поділилася найпотаємнішим — кадрами з новонародженим малюком та зворушливою історією його появи на світ.