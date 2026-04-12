Четверо дітей та красуня-дружина: Сергій Притула зворушив мережу сімейним фото на Великдень

Сім'я волонтера відвідала храм на Великдень

Не частий гість сімейних фотосесій у повному складі, Сергій Притула цього разу зробив виняток — і показав рідкісний для своїх соцмереж кадр. На Великдень 12 квітня волонтер опублікував фото з дружиною та всіма чотирма дітьми від різних шлюбів біля храму.

На знімку Сергій Притула позує разом із дружиною Катериною Сопельник та дітьми — Дмитром, Соломією, Стефанією і Марком. Знімок багатодітний тато опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Родина зібралася біля храму після освячення великоднього кошика, який також потрапив у кадр — із традиційною паскою та святковим наповненням. Усі сім'я посміхається.

Сергій Притула із дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула рідко публікує повний склад сім’ї, тому цей допис одразу привернув увагу підписників. Особливо — через те, що наймолодший Марко, який народився у серпні 2025-го, не так часто з’являється у соцмережах батька.

Телеведучий Андрій Бєдняков у коментарях пожартував: "А це позаду всі твої похресники?". Це через те, що у подкасті з Антоном Тимошенко волонтер розповідав, що має 45 кумів і 11 похресників. Комік не упускав цей момент для жартів.

Бєдняков "підколов" Притулу. Фото: instagram.com/siriy_ua

