Четверо дітей та красуня-дружина: Сергій Притула зворушив мережу сімейним фото на Великдень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сім'я волонтера відвідала храм на Великдень
Не частий гість сімейних фотосесій у повному складі, Сергій Притула цього разу зробив виняток — і показав рідкісний для своїх соцмереж кадр. На Великдень 12 квітня волонтер опублікував фото з дружиною та всіма чотирма дітьми від різних шлюбів біля храму.
На знімку Сергій Притула позує разом із дружиною Катериною Сопельник та дітьми — Дмитром, Соломією, Стефанією і Марком. Знімок багатодітний тато опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.
Родина зібралася біля храму після освячення великоднього кошика, який також потрапив у кадр — із традиційною паскою та святковим наповненням. Усі сім'я посміхається.
Сергій Притула рідко публікує повний склад сім’ї, тому цей допис одразу привернув увагу підписників. Особливо — через те, що наймолодший Марко, який народився у серпні 2025-го, не так часто з’являється у соцмережах батька.
Телеведучий Андрій Бєдняков у коментарях пожартував: "А це позаду всі твої похресники?". Це через те, що у подкасті з Антоном Тимошенко волонтер розповідав, що має 45 кумів і 11 похресників. Комік не упускав цей момент для жартів.
