Мама двох прекрасних дітей. Як сьогодні виглядає зірка "Сватів" Анна Кошмал (фото)

Тетяна Кармазіна
Анна Кошмал Новина оновлена 27 березня 2026, 21:19
Анна Кошмал. Фото Колаж "Телеграфу"

Актрисі 31 рік і вона не їсть м'яса

Українська актриса театру та кіно Анна Кошмал стала відомою завдяки виконанню ролі Женьки у популярному колись серіалі "Свати". Після повномасштабного вторгнення киянка залишилася в рідній країні, відмовившись мати справу з колегами-путіністами з Росії — наприклад, Тетяною Кравченко, Федором Добронравовим та Людмилою Артем’євою.

У жовтні 2025 року артистці виповнилося 31 рік. "Телеграф" розповідає, що відомо про сім’ю Кошмал і як вона зараз виглядає.

Життя після "Сватів"

Під час знімання "Сватів" Анна була ще майже підлітком і заради ролі перефарбувала волосся у чорний колір. Після завершення серіалу вона відмовилася від експериментів із зовнішністю та повернулася до свого натурального світлого відтінку.

Під час війни актриса продовжує грати на сцені, зніматися у серіалах та кіно. Серед найбільш помітних робіт Анни Кошмал — ролі в проєктах "Слуга народу", "Будиночок на щастя", "Скажені сусіди", "Встигнути до 30" та інших.

Актриса грала із Зеленським у "Слузі народу"

Окрім професійної діяльності, Анна приділяє велику увагу родині. Вона виховує сина Михайла, який народився 2018 року, і дочку Софію, яка з’явилася на світ у березні 2025 року. Актриса одружена з чоловіком на ім’я Іван, проте подробиці особистого життя воліє не афішувати.

Особистість свого чоловіка Анна не розкриває. Фото: instagram.com/smorkovkina
Актриса з дітьми — сином Михайлом та дочкою Софією

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежить майже мільйон підписників, актриса ділиться особистими фото, знімками з дітьми та з роботи. Кошмал є веганом: вона не вживає м’ясо, рибу, молочні продукти та яйця, пояснюючи це турботою про здоров’я та екологію.

