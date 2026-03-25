"Це один типаж": у Зеленського знайшовся двійник серед світових зірок (фото)

Схожість президента зі співаком не дає спокою українцям

У соціальних мережах розгорілося жваве обговорення несподіваної схожості між президентом України та зіркою світової сцени.

Користувачі платформи X (колишній Twitter) помітили, що 37-річний фронтмен популярного американського гурту Twenty One Pilots Тайлер Джозеф виглядає як "копія" Володимира Зеленського.

Приводом для порівняння стали кадри з виступу співака. На опублікованих фото риси обличчя Тайлера, а також його зачіска, створюють вражаючий візуальний ефект.

"Там у Х фронтмена Twenty One Pilots порівнюють з Зеленським 🗿", — пишуть користувачі

У коментарях українці миттєво відреагували на схожість знаменитостей жартами та мемами:

"Я про це останні 5 років думаю)) що для мене це тупо 1 типаж, наче одна раса у варкрафт. Думав то тільки мене так глючить)"

"І правда схожий 😁"

"Боже, мені не одній це здавалося"

"*струшує пилюку з семирічних збережених картінок*

аххх, як приємно повертатись до витоків"

"стільки років а я все ще не можу побачити тут тайлера. ну це ж зеленський"

Тайлер Джозеф схожий на Зеленського

Також не оминули користувачі увагою і рекламу ювелірного магазину "Золотий вік", в якій Зеленський знімався ще до свого президентства:

