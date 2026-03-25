Наречений-військовий Лесі Нікітюк несподівано показався з милицею (фото)

Чоловік з’явився у приймальному відділенні

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк два роки тому перестала приховувати свої стосунки із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Тепер чоловік змусив своїх підписників похвилюватися. Коханий телезірки опублікував кадр із лікарні.

У середу, 25 березня, Дмитро поділився у сторіз свого Instagram новою фотографією. На знімку чоловік зображений у приймальному відділенні разом зі своїм побратимом, обличчя якого приховано. Сидячи на дивані, обранець ведучої тримає у руці милицю.

Жодних подробиць про свій стан або причини звернення до медиків Дмитро повідомляти не став, залишивши кадр з лаконічним зверненням: "Спецназ працює міцно". Також можливо, що лікарська допомога знадобилася не самому Бабчуку, а його знайомому.

Нагадаємо, що про роман 38-річної теледіви з військовим, який молодший за неї на дев’ять років, стало відомо восени 2024-го. До цього Нікітюк лише інтригувала шанувальників появою нового чоловіка у її житті. З того часу пара зрідка радує фоловерів спільними знімками, намагаючись не афішувати подробиці особистого життя.

Минулого року ведуча вперше стала мамою – вона з Дмитром стали батьками сина Оскара. До народження дитини Леся тримала свою вагітність в таємниці та не коментувала чутки, які час від часу з’являлися у ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, як Леся Нікітюк пройшла шлях від продавчині на хмельницькому ринку до однієї з найпопулярніших телеведучих країни.