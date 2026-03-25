Колишня зірка "Дизель Шоу" показала свого єдиного сина від ексчоловіка

Хлопчику вже 8 років

Відома українська акторка та ексучасниця гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Яна Глущенко порадувала підписників рідкісними кадрами зі свого сімейного життя. Артистка, яка зазвичай тримає особисте зачиненим від зайвих очей, цього разу зробила виключення.

У своїх сторіз в Instagram зірка опублікувала коротке відео зі своїм єдиним сином Тамерланом. На кадрах видно, як хлопець підріс та став ще більше схожим на свою зіркову матусю. У жовтні минулого року хлопчику виповнилось 8 років.

Акторка з іронією підписала ролик, натякаючи на дивовижну схожість дитини з нею. "Коли вишенька точно недалеко від яблуньки", — зазначила Глущенко.

Українська акторка має одного сина — Тамерлана, який народився 4 жовтня 2017 року. Батьком дитини є Олег Збаращук, продюсер музичного гурту "ТІК" та колишній концертний директор "Дизель Шоу". Цікаво, що спочатку хлопчика назвали Тимуром, але через місяць батьки офіційно змінили ім'я на Тамерлан.

Яна рідко ділиться життям сина у соцмережах та привчає його до спорту, зокрема футболу. Хлопчик активно проявляє талант воротаря.

Нагадаємо, що чоловіком української акторки був продюсер Олег Збаращук. У листопаді 2024 року пара офіційно оголосила про розлучення після дев'яти років стосунків.

Яна Глущенко і Олег Збаращук. Фото: instagram.com/yamo4ka

За словами Глущенко, рішення було спільним, свідомим та спокійним, без зрад чи гучних скандалів. Експодружжя зберегло нормальні стосунки заради виховання дитини.

"Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули", - писала Яна у 2024 році

Після розриву Яна зазначила, що вони цивілізовано поділили майно, зокрема спільний будинок під Києвом площею 360 кв. м, придбаний у 2019 році.

Будинок Глущенко під Києвом

Зі Збаражчуком актриса "Дизель Шоу" була одружена з 2017 року.