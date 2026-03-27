Мама двоих прекрасных детей. Как сегодня выглядит звезда "Сватов" Анна Кошмал (фото)

Актрисе 31 год и она не есть мяса

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал стала известной благодаря исполнению роли Женьки в популярном когда-то сериале "Сваты". После полномасштабного вторжения киевлянка осталась в родной стране, отказавшись иметь дело с коллегами-путинистами из России — к примеру, Татьяной Кравченко, Федором Добронравовым и Людмилой Артемьевой.

В октябре 2025 года артистке исполнилось 31 год. "Телеграф" рассказывает, что известно о семье Кошмал и как она сейчас выглядит.

Жизнь после "Сватов"

Во время съемок "Сватов" Анна была еще почти подростком и ради роли перекрасила волосы в черный цвет. После завершения сериала она отказалась от экспериментов с внешностью и вернулась к своему натуральному светлому оттенку.

Во время войны актриса продолжает играть на сцене, сниматься в сериалах и кино. Среди наиболее заметных работ Анны Кошмал — роли в проектах "Слуга народа", "Домик на счастье", "Сумасшедшие соседи", "Успеть до 30" и других.

Помимо профессиональной деятельности, Анна уделяет большое внимание семье. Она воспитывает сына Михаила, родившегося в 2018 году, и дочь Софию, появившуюся на свет в марте 2025 года. Актриса состоит в браке с мужчиной по имени Иван, однако подробности личной жизни предпочитает не афишировать.

Фото: instagram.com/smorkovkina

На своей странице в Instagram, где за ней следит почти миллион подписчиков, актриса делится личными фото, снимками с детьми и с работы. Стоит отметить, что Кошмал является веганом: она не употребляет мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, объясняя это заботой о здоровье и экологии.

Ранее мы писали о личной жизни бывшей актрисы "Дизель Шоу". На днях Яна Глущенко показала своего подросшего сына от экс-мужа.