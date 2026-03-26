Колишня дружина Потапа показала їхнього спільного сина. Він навчається у престижній школі, але не в Україні

Навчання в елітному закладі потребує півмільйона на рік

Колишня дружина репера Потапа, відомий український продюсер Ірина Горова, поділилася рідкісним кадром із їхнім спільним сином Андрієм. Хлопець навчається у Великій Британії.

Нове фото підрослого Андрія з’явилося на сторінці Ірини в Threads. "Зловила", — жартома підписала кадр Горова.

Як зараз виглядає син Потапа та Ірини Горової: фото

Ірина Горова із сином

Поки Олексій Потапенко під час війни перебуває за кордоном, його 17-річний син також облаштовує життя у Європі. Зараз парубок здобуває освіту в ACS International School Cobham — престижній британській школі неподалік Лондона, з програмами IB та AP. Вона відома стабільно високими академічними результатами. Кампус оснащений сучасною спортивною та творчою інфраструктурою, а випускники регулярно вступають до провідних університетів світу. За оцінкою інспекторів ISI, школа отримала найвищу категорію — "Excellent".

Вартість навчання там стартує від 9600 фунтів стерлінгів за рік, що в еквіваленті становить близько 565 тисяч гривень, розповідала Горова. За її словами, Андрій чудово адаптувався до нового середовища.

Попри успіхи у навчанні, хлопець сумує за рідним домом. За словами зіркової матері, Андрій відчуває ностальгію по Україні, друзям та родині. Продюсер висловила сподівання, що після закінчення навчання син обов’язково повернеться на батьківщину, щоб реалізувати отримані знання та навички на благо України.

Раніше Ірина Горова показала свою дорослу доньку від першого шлюбу. Дівчина теж живе та працює за кордоном.