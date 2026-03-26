Відома українська акторка зіграла у серіалі про Гаррі Поттера? Цікаву схожість помітили в мережі (фото)

Зірка "Лесі + Роми" могла б зіграти злу тітку "хлопчика зі шрамом"

Днями мережу сколихнув перший трейлер довгоочікуваного серіалу за всесвітом "Гаррі Поттера" від HBO. Проте увагу українських фанатів прикував не сам сюжет, а неочікуване "обличчя" у кадрі.

Користувачі помітили, що актриса, яка виконує роль тітки Петунії Дурслі, як дві краплі води схожа на зірку українського кіно та серіалу "Леся + Рома" — Ірму Вітовську. Хвилю обговорень запустила спільнота "Перша приватна мемарня" у Threads.

Автори потролили підписників, видавши неймовірну схожість за доконаний факт: нібито українська зірка справді підкорює Голлівуд у ролі суворої родички "хлопчика зі шрамом".

Петунію Дурслі зіграла українка Ірма Вітовська, відома завдяки популярному колись серіалу "Леся + Рома". Це дебютна роль актриси за кордоном. Сама Ірма є давньою фанаткою Гаррі Поттера та часто читає книги про чарівника своїм дітям жартують у Threads

Хто насправді зіграв злу тітку Гаррі Поттера?

Попри візуальну схожість, яка збила багатьох із пантелику, роль Петунії Дурслі дісталася британській актрисі Бел Паулі. Вона добре відома глядачам за роллю Дейзі Міллер у телесеріалі "Секретні агенти" та роботою у проєкті "Ранкове шоу". У фільмі сестру матері "хлопчика зі шрамом" грала ірландка Фіона Шоу.

Реакція мережі

Українці в коментарях розділилися на тих, хто миттєво повірив про "українців у Хогвартсі", і тих, хто знайшов інших "двійників". Наприклад, з гумористичного проєкту "Дизель Шоу".

"Я, бляха, реально повірив))" — пише один із користувачів.

"Ну ось, а я повірила і встигла порадіти за українську акторку 😔" — бідкаються в коментарях.

"Про такий сарказм треба попереджати))" — зазначають прихильники серіалу.

"Не обманюйте, всі знають шо це Яна з дізелів🤭" — жартують інші, натякаючи на схожість персонажа з акторкою Яною Глущенко.

