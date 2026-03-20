Мемні вуса Ді Капріо з’явилися не просто так: стало відомо навіщо вони йому (фото)

Актор знову став мемом після церемонії Оскар 2026

Леонардо Ді Капріо — голлівудський актор, який цього року знову не отримав золотої статуетки від Американської кіноакадемії. Однак на церемонії Оскар 2026 він привернув увагу публіки своїми незвичайними вусами.

Як виявилось, вони з’явилися не просто так, а заради ролі. Як пише видання Screen Daily, зараз актор знімається в Чехії в новому фільмі Мартіна Скорсезе "Що відбувається вночі". Партнеркою голлівудського красеня стала актриса Дженніфер Лоуренс, яка грає дружину Ді Капріо.

На фото, що з’явилися в мережі, можна помітити кадр з майбутнього фільму. Як видно, Леонардо Ді Капріо зображений на ньому з тими самими "мемними" вусами, які так повеселили всіх на Оскарі.

Леонардо Ді Капріо знову став мемом. Фото: Getty Images

Що відомо про новий фільм з Ді Капріо?

У центрі сюжету — герої Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, які грають подружню пару. Вони зі США їдуть до засніженої Європи заради усиновлення дитини. Після заселення в готель із головними героями починають відбуватися моторошні речі. Готель непростий, він заселений якимись дуже дивними особистостями, які випробовуватимуть героїв.

Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Фото: кадр із фільму

У касті фільму "Що відбувається вночі" є також інші голлівудські зірки, серед яких Мадс Міккельсен, Патріція Кларксон та Джаред Харріс.

Відомо, що картина заснована на книзі Пітера Кемерона, а за виробництво відповідають Мартін Скорсезе та його студія Sikelia Productions спільно з виконавцями головних ролей та Денієлом Лупі.

