"Хімія" поза кадром: акторка Світлицька відповіла на чутки про роман із Цимбалюком

Відома українська акторка Олена Світлицька відверто висловилася про чутки щодо можливого роману з Тарасом Цимбалюком. Вона пояснила, що насправді пов’язує її кус "Холостяком", та відповіла на питання про "хімію" між ними.

В інтерв'ю з РБК-Україна акторка зізналася, що зараз вони близькі з Цимбалюком. Проте чутки про стосунки між ними вона прямо не заперечувала.

За словами акторки, їхнє знайомство відбулося ще у 2019 році на зйомках серіалу "Мавка", де вони грали закохану пару. Відтоді вони періодично підтримували спілкування, а з часом стали близькими друзями.

"Ми справді близько дружимо. Я знаю багато його таємниць, він — моїх. У нас спільна компанія друзів, ми підтримуємо одне одного", — розповіла Світлицька

"Якщо люди бачать хімію — значить, ми добре зіграли"

Також акторка прокоментувала припущення фанів про романтичні стосунки між нею і Цимбалюком. За її словами, усе пояснюється їхньою акторською взаємодією на екрані. Світлицька нагадала, що після "Мавки" вони ще неодноразово грали пару — зокрема у виставі "наші Кайдаші", де втілили Мотрю і Карпа, а також в інших проєктах. "Якщо люди думають, що між нами є хімія, значить ми добре впоралися зі своїми ролями", — зазначила акторка.

Звідки взялися чутки про роман

Розмови про можливі стосунки між Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк з’явилися давно. Глядачі давно звертали увагу на їхню взаємодію — як у кадрі, так і поза ним.

Причиною стали часті спільні проєкти, романтична гра в серіалах та театрі, теплі фото та відео у соцмережах та публічна підтримка одне одного.

